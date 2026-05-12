La paciente aislada por posible contacto con el hantavirus en Alicante ha dado por tercera vez negativo en la PCR

El brote de hantavirus, en directo | La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento por hantavirus en Alicante es negativa

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La tercera prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante ha arrojado un resultado negativo, por lo que permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad.

La mujer, que continúa asintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los siete días desde la fecha del ingreso, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado hoy por el Ministerio.

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El pasado viernes y después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer de 32 años, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El seguimiento de la paciente desde su ingreso

La Conselleria de Sanidad activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios. La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia con los dispositivos de seguridad establecidos para estos casos.

El Centro Nacional de Microbiología confirmaba hace unos días que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según informó el Ministerio de Sanidad.

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La fecha de inicio de la cuarentena: 10 de mayo

La mujer, de 32 años, fue ingresada el pasado viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

Tras este negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Además, el Gobierno ha confirmado que el 10 de mayo es la fecha que sitúan oficialmente de inicio de cuarentena para los españoles a bordo del crucero.