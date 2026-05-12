Los sanitarios del Gómez Ulla están monitorizando minuto a minuto al paciente español positivo en hantavirus

El brote de hantavirus, en directo | La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento por hantavirus en Alicante es negativa

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Continúa la inquietud y la preocupación alrededor del brote de hantavirus ligado al crucero 'MV Hondius'. Un español de los 14 que fueron evacuados y trasladados desde el barco hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo. Se trata de un hombre que presenta "febrícula y síntomas respiratorios" y que está ahora aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar, bajo un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas.

La reportera Ana Verdejo ha explicado en directo desde el Hospital Gómez Ulla para Informativos Telecinco que el estado de salud de este paciente está estable, aunque anoche ya presentó síntomas como febrícula y problemas respiratorios leves

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"Se encuentra en la planta 22, donde se localiza esa Unidad de Aislamiento de Alto nivel, bajo vigilancia médica constante. Los otros 13 españoles siguen siendo negativo y no presentan síntomas. Este martes Sanidad ha informado de nuevos detalles sobre ese protocolo que, si todo va bien, irá flexibilizando las medidas de aislamiento".

El 10 de mayo, 'día cero' de la cuarentena

El Ministerio de Sanidad ha informado que 10 de mayo es considerado como 'día cero' para iniciar la cuarentena de los españoles, que fue el día en el que entraron en el hospital madrileño y cuando empezó el aislamiento en habitaciones individuales.

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El primer español que dio positivo de hantavirus en la PCR fue trasladado rápidamente a la planta 22, donde sigue aislado aunque en buen estado a pesar de haber presentado fiebre y dificultad respiratoria. Está monitorizado minuto a minuto y separado del resto de españoles que han dado negativo por seis plantas de diferencia.

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Así es el día a día de los pacientes en el Gómez Ulla

Aitana Forcent, la oceanógrafa valenciana que fue pasajera del Hondius sigue mostrando en sus redes sociales cómo es el proceso. En sus últimas publicaciones aparece las vistas que tiene desde su habitación y que no ha perdido su rutina, sino que se dedica a hacer deporte como puede, enseñando que su estado de salud es muy bueno.

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Cada siete días se les hará una PCR y en caso de que la próxima vuelva a dar negativo, podrán recibir visitas externas usando equipos de protección individual. También podrían salir de sus habitaciones y pasear por las zonas comunes de la planta siempre y cuando lleven puestas las mascarillas FFP 2.

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Aunque aún es pronto para hablar de los próximos resultados, ya que "puede ser que alguno de los otros en los próximos días se positivice", como explica la enfermera 'SATSE', Silvia Valcarce. Si otro de los 13 pasajeros diese positivo en la siguiente PCR serían trasladado a la Unidad de Alto Aislamiento de Alto Nivel, donde una cámara vigila al paciente.