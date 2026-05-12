La mujer de 65 años francesa y en estado grave por hantavirus requiere de respiración artificial: padecía asma

El brote de hantavirus, en directo | La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento por hantavirus en Alicante es negativa

Compartir







Continúa empeorando el estado de salud de la mujer francesa que se encuentra ingresada y aislada en un hospital del país. Las autoridades han informado de que se trata de una mujer de 65 años y que padecía antecedentes de problemas respiratorios, concretamente asma, según ha contado el reportero Carlos Herranz en directo desde París.

"La mujer se encuentra en reanimación en una zona aislada del hospital y vamos conociendo más datos sobre su perfil: se trata de una mujer de 65 años que tendría problemas asmáticos según ha confirmado la televisión francesa". Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población.

"Dice que la situación del virus está bajo control, pero ha pedido a sus socios de la Unión Europea que unifiquen criterios de cuarentena para hacerlas más eficaces". El Director General de la OMS confirmó este pasado lunes tras el desembarco de 28 pasajeros en el puerto canario de Granadilla que los pasajeros tendrán que hacer cuarentena, pero que será cada país el que decida si lo hacen en hospitales o en el propio domicilio.

Un nuevo posible contacto con hantavirus identificado

En el caso de Francia, se ha conocido que otro ciudadano es posible contacto de hantavirus al haber viajado con la mujer fallecida en el mismo avión. Las autoridades francesas no han confirmado su identidad, han informado de que estaba haciendo una cuarentena en su segunda residencia en Fininstére, pero que finalmente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Rennes.

“El paciente ya debería haber llegado. Su traslado se realizó discretamente para preservar su anonimato”, confirmó el alcalde para el medio francés ‘Le Parisien’. De la misma manera, el alcalde ha explicado que ha tenido la oportunidad de hablar con la persona, que le ha confirmado que “estuvo en contacto con muy pocas personas”.