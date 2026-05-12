Lucía Tello Yolanda Benítez 12 MAY 2026 - 21:52h.

Un pasajero italiano que voló en el avión que también quiso tomar la segunda víctima mortal, ha empezado a presentar síntomas

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En Países Bajos, doce sanitarios que atendieron a uno de los pacientes ingresados con hantavirus también están ya haciendo cuarentena. Esos sanitiarios trataron con restos biológicos de orina, haces y sangre del paciente siguiendo el procedimiento estándar y no un protocolo especial, así que por seguridad tendrán que guardar cuarentena.

Así, con el petate al hombro ha terminado el crucero de lujo para los últimos en volver, los pasajeros holandeses regresan a casa junto a un grupo de australianos que serán trasladados a su país.

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En EEUU el paciente ha dado negativo

En Estados Unidos, el paciente que dio positivo no concluyente, finalmente es negativo. Permanece en cuarentena junto a otros repatriados en este centro en Nebraska.

Desde España el director general de la OMS pide calma y dice que, por el momento, no se espera un brote mayor.

En Francia, la enferma más crítica

La ministra de sanidad francesa, con una de la enfermas más críticas, insiste en que todos los casos positivos se circunscriben a los cruceristas y que por lo tanto el virus no está circulando en el país

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Un pasajero italiano, primer contagiado que no estaba en el crucero

Sin embargo, existe un punto de preocupación: un pasajero italiano que voló en el avión que también quiso tomar la segunda víctima mortal, ha empezado a presentar síntomas y nunca estuvo el crucero, en este instituto analizan sus muestras, de confirmarse sería el primer contagiado fuera del barco.

El Hondius se dirige ahora rumbo al puerto de Rotterdam donde todo está preparado para el fin de su odisea.