Aitana Forcén, la oceanógrafa valenciana ingresada en el Gómez Ulla, ha enseñado en sus redes cómo pasa la cuarentena por hantavirus

El español positivo en hantavirus espera una segunda prueba concluyente: está aislado en la UATAN

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MadridLos españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ya han pasado su segunda noche de confinamiento en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Entre ellos se encuentran la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén que ha mostrado a través de sus redes sociales cómo afronta esta cuarentena de seis semanas en el hospital madrileño.

¿Cómo pasa la cuarentana?

A través de una imagen publicada en su historia de su cuenta pública de Instagram, la oceanógrafa valenciana ha mostrado a sus seguidores cómo pasa el tiempo.

Durante su segundo día de confinamiento, Aitana Forcén ha decidido sacar ganas y tiempo para realizar un poco de ejercicio mientras pasa la cuarentena en su habitación del Gómez Ulla.

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Con una fotografía publicada en su perfil de Instagram, la valenciana ha mostrado cómo se las ha ingeniado para poder hacer ejercicio y entrenar durante estos días.

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Para ello, Aitana Forcén ha utilizado unas toallas del centro hospitalario que ha utilizado como esterilla y unas gomas para hacer estiramientos y ejercicio de fuerza.

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Junto a la imagen, la oceanógrafa ha escrito: "Haz lo que puedas con lo que tengas".

¿Cómo se ha gestionado la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla?

Una vez que estos 14 repatriados llegaron al hospital madrileño Gómez Ulla, cada uno ocupó una habitación individual y ha empezado a contar con un seguimiento específico para detectar cualquier síntoma compatible con hantavirus. De estos 14 españoles repatriados, uno de ellos ha dado positivo en la primera PCR que se les realizó para detectar el hantavirus.

Se trata de un hombre que por el momento permanece sin síntomas y está a la espera de una segunda prueba, aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar, bajo un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas.

La noticia llegaba anoche, pasadas las 21:00 horas, y era anunciada por Sanidad: en un primer resultado provisional de la PCR que se realizó a la llegada, el afectado dio positivo. Ahora, tendrá que someterse a un segundo análisis en sangre para confirmarlo.

Un español, positivo en hantavirus

Como explican desde el Hospital Gómez Ulla, si alguno de estos españoles diese positivo en las pruebas diagnósticas, sería trasladado hasta la planta 22: la unidad de aislamiento de alto nivel.

Un auténtico búnker en el que hay ocho habitaciones blindadas, con sistemas de ventilación que impiden que cualquier patógeno escape al exterior. En esta zona, nada se deja al azar y solo se puede acceder con equipos de protección especiales. Los trabajadores deben acceder con unos trajes especiales divididos en diferentes categorías: los blancos son para los llamados 'observadores' y los amarillos para los que atienden directamente a los pacientes.

Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

¿Cómo se trabaja en la planta 22 del Gómez Ulla?

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

Los protocolos en esta zona del hospital son muy estrictos. El personal sanitario debe cambiarse en estas salas intermedias y tarda unos 15 minutos en colocarse correctamente el equipo de protección.

Desde la sala central, cámaras de alta resolución permiten monitorizarlos, capaces de observar detalles minuciosos como el iris del ojo del paciente. Se trabaja en turnos de 12 horas para evitar errores y reducir riesgos.