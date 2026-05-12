El crucero seguirá navegando hasta atracar en el puerto de Róterdam tras un recorrido que durará seis días

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Los últimos pasajeros del MV Hondius, los 38 tripulantes filipinos, se preparan para pasar seis días más en alta mar. Son 24 camareros o trabajadores de hostelería y 14 del personal de cubierta y máquinas. Su presencia en el barco es esencial para llegar a Países Bajos, el destino final del buque, según informa 'El País'.

El crucero seguirá navegando hasta atracar en el puerto de Róterdam, un recorrido en el que necesitarán seis días en completar. En el buque se encuentra también el capitán polaco, Jan Dobrogowski, y otros 24 miembros de la tripulación.

Los trabajadores filipinos dependerán de las viviendas que quiera ofrecer Países Bajos

Los primeros tripulantes se fueron del puerto de Granadilla de Tenerife en vuelo holandés porque la empresa del barco, Oceanwide Expeditions, es de allí. El Ministerio de Sanidad de Filipinas anunció que no iba a enviar un avión para repatriar a sus nacionales porque lo dejaba en manos de la compañía o de Países Bajos.

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Estos tripulantes harán la cuarentena de seis semanas fuera de casa. Los trabajadores que son filipinos dependerán de la vivienda que quiera ofrecer Países Bajos. La buena noticia es que sus primeras PCR han dado negativo, según el secretario de Salud de Filipinas, Ted Herbosa.

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“La tripulación regresará a Filipinas después del periodo de cuarentena", según Hans Cacdac

El secretario de Trabajadores Migrantes de Filipinas, Hans Cacdac, confirmó en la misma rueda de prensa que “la tripulación regresará a Filipinas después del periodo de cuarentena y la repatriación será gestionada por el gobierno filipino en coordinación con la agencia local de contratación y el propietario del buque”. El resto comenzará el aislamiento una vez que lleguen a los Países Bajos.

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“Es importante resaltar que la tripulación seguirá recibiendo sus derechos en concepto de salarios y derechos, en virtud del contrato, durante su periodo de cuarentena”, aclaró Cacdac. Así, añadió que el Gobierno supervisará su situación hasta que lleguen a casa.

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Todos se encuentran bien pero están nerviosos por la situación

Tal y como aseguró la responsable de prensa de la naviera sobre los trabajadores, Kiki Hirschfeldt, a 'El País', todos se encuentran bien aunque están un poco nerviosos por la situación. También confirmó que están en negociaciones con el Gobierno neerlandés y el puerto de Róterdam para definir cómo será la desinfección y limpieza del buque.

Este lunes el capitán ha publicado un vídeo en las redes de la empresa: “La gente de mar depende unos de otros en una emergencia, así que la perseverancia es una cualidad esperada, pero yo he visto mucho más que eso”. “Debo elogiar a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez en los momentos más difíciles. No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas”, destacó.

Los 122 ocupantes que salieron del barco tuvieron que dejar sus pertenencias, bajar con lo puesto y con una bolsa blanca con lo más esencial. Los 25 trabajadores restantes que se quedan en el buque todavía les queda un poco más para ponerle fin a esta pesadilla.