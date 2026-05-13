David Jiménez Ana Verdejo 13 MAY 2026 - 21:37h.

Sonriendo desde la ventana de su habitación en la planta 13, Aitana Forcén saluda a su familia, que se ha desplazado a Madrid para darle comida, ropa, perfumes y libros.

Así trabaja el único laboratorio de España en el que se analizan las PCR de hantavirus: "Lo primero que hacemos es inactivar el virus"

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De los pasajeros evacuados del Hondius, continúa en estado crítico la mujer francesa. "Presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar". Allí preocupa la posible mutación del virus, un escenario que descartan los virólogos españoles. "Las mutaciones suelen ser varios períodos de tiempo, no suelen ser mutaciones espontáneas", señala José Gómez Rial, jefe de Inmunología del Hospital Clínico de Santiago.

Menos preocupante, la situación del único positivo español en Hantavirus. En la planta 22 y bajo máximo aislamiento, continúa estable. Sonriendo desde la ventana de su habitación en la planta 13, Aitana Forcén saluda a su familia, que se ha desplazado a Madrid para darle comida, ropa, perfumes y libros para hacerla más llevadera la cuarentena. Desde su llegada al Gómez Ulla, la oceanógrafa valenciana comparte su día a día en redes sociales. "Los que están en la planta 13 están controlados, están tranquilos, no tienen síntomas...", destaca Silvia Valcarce, enfermera de SATSE.

"Aquí la tranquilidad ha estado desde el primer momento y seguimos tranquilos". Los 13 españalos negativos deberán guardar la cuarentena hasta el 21 de junio, pero a partir del día 7 de ese mismo mes podrían terminarla desde casa.

"Se les va a hacer eternos". Manuel Vela sabe de lo que habla. Pasó 2 semanas confinado en este mismo hospital junto a otros 20 compañeros. Fue en 2020 cuando comenzó la pandemia de coronavirus. "Pusieron las cintas, hicimos un torneo de ajedrez..."

Desde Nebraska y sin síntomas Jack confiesa: "Estoy esperando al registro diario de temperatura". Jack, el influencer que compartió su experiencia a bordo del Hondius, graba ahora su confinamiento.