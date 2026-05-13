En Argentina intentan reconstruir el itinerario de los pacientes cero

El brote de hantavirus, en directo: El paciente positivo aislado en el Gómez Ulla ha sido tratado con oxigenoterapia, mejorando su estado

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En Argentina intentan reconstruir el itinerario de los pacientes cero. Para seguir la pista a la pareja holandesa fallecida se toman muestras biológicas en los puntos clave del recorrido, incluido un vertedero de Tierra de Fuego. El rastreo es complicado porque los dos ornitólogos cruzaron la frontera de Argentina, Chile y Uruguay. Las posibilidades geográficas para el contagio inicial son múltiples.

El ornitólogo murió a bordo del crucero MV Hondius el 11 de abril, mientras que su esposa falleció el 24 de abril, después de haber desembarcado en Sudáfrica e intentar regresar a los Países Bajos.

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La investigación avanza en varias direcciones. Por un lado, los equipos argentinos de epidemiología, en conjunto con autoridades patagónicas y agencias internacionales, reconstruyen con detalle el itinerario seguido por los pasajeros infectados, en particular dos ciudadanos neerlandeses identificados como el caso índice y su pareja, desde su ingreso a la Argentina en noviembre de 2025, sus desplazamientos por Chile y Uruguay, hasta su embarque el 1 de abril. Las notificaciones sobre entradas y salidas de estos individuos ya han sido comunicadas formalmente a ambos países limítrofes, según consta en el Boletín Epidemiológico Nacional.

Por otra parte, se han contemplado acciones orientadas al estudio de reservorios: se planifican capturas de roedores y exámenes en todas las zonas vinculadas al itinerario del brote, a fin de identificar la posible presencia del virus en el ambiente. El resultado permitirá ajustar la clasificación de áreas en riesgo y los protocolos de respuesta ante futuros episodios de brote.

No será fácil seguir el rastro de los pacientes cero

No va a ser fácil seguir el rastro de los pacientes cero. El matrimonio habrían realizado una visita a Ushuaia para observar las aves de la ciudad y pasaron por un vertedero, donde posiblemente pudieran estar expuestos a roedores, animal que trasmite la enfermedad a través de sus desechos. En principio esta era la principal hipótesis con la que ya trabajan los expertos, pero no se descartaba que el foco pueda estar en otros países.

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Hasta ahora, distintas versiones apuntaban a que el contagio se había producido durante la visita a un vertedero en Ushuaia. Sin embargo, una nueva reconstrucción publicada por el medio británico The Mail on Sunday sostiene que el brote “casi con toda seguridad” se originó en el norte de la Patagonia, más de 2.400 kilómetros al norte de Tierra del Fuego.

Según esa hipótesis, la pareja habría estado entre 25 y 30 días en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut antes de arribar a Ushuaia el 29 de marzo, apenas dos días antes de embarcar en el MV Hondius. La región andina concentra la mayor circulación de la cepa andina del hantavirus, una variante que puede transmitirse entre humanos y que provocó decenas de muertes en los últimos meses.

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Desde Ushuaia, el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, rechazó la versión que ubicaba el origen del contagio en el basural local. “El virus nunca ha estado aquí”, afirmó al Daily Mail. “El ratón colilargo, que es portador del virus, no se encuentra allí”, agregó.

El funcionario explicó además que los tiempos epidemiológicos no coinciden con una infección producida en Tierra del Fuego. “Llegaron aquí la tarde del 29 de marzo, por lo que solo tuvieron dos días completos antes de abordar el barco. El período de incubación es de, al menos, una semana”.

El matrimonio llegó a Argentina el 27 de noviembre. Estuvieron haciendo una ruta por el país de 40 días con un coche de alquiler hasta que el 7 de enero partieron hacia Chile, donde estuvieron otros 24 días. Tras ello, regresaron a Argentina, concretamente a Neuquén, lugar en el que ya se habían registrado casos anteriores de esta cepa de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el matrimonio viajó a Uruguay, Chile y Argentina con el mismo fin, atisbar aves locales: “Viajaron a lugares donde está la especie de rata conocida por trasmitir el virus Andes”.