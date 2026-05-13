Un equipo de Informativos Telecinco visita el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, el único en el que se realizan PCR

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El Centro Nacional de Microbiología de Madrid es el único en el que se realizan las pruebas PCR y se analizan los resultados de los posibles sospechosos de hantavirus. Allí han recibido todas las muestras de Alicante, Cataluña y todas las del Gómez Ulla, también recibirán si se producen más.

Lo primero es saber qué se necesita para hacer una PCR de hantavirus, ya que no es igual que el coronavirus. "Lo del palito es fundamentalmente del coronavirus. La muestra que llega aquí es de sangre y suero", explica Mari Paz Sánchez-Seco, responsable del Laboratorio de Argovirus.

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En ese centro de referencia están preparados para analizarlo. "Prepararse para un evento inesperado es muy difícil", admite Sánchez-Seco. No se puede pedir una prueba de hantavirus y después mandarla a cualquier laboratorio.

"Como laboratorio nacional estábamos preparados para la detección de cualquier hantavirus"

"Una serie de preparaciones adicionales. Nosotros como laboratorio nacional de referencia estábamos preparados para la detección de cualquier hantavirus", destaca la responsable del laboratorio.

Una vez que las muestras llegan hasta el laboratorio, lo primero es inactivar el virus en el laboratorio de máxima seguridad P3. "Se inactiva la muestra porque esa muestra en principio es contagiosa, no es lo mismo que estar enfrente del paciente, pero tiene virus", detalla la experta.

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Se mata el virus para poder trabajar con él sin riesgo. Después se etiquetan las muestras y se mezcla con los reactivos específicos del hantavirus. A las pocas horas los resultados aparecen en el ordenador. Cuando hay positivo sale fluorescente y lo registran las máquinas. Estos profesionales trabajan 24 horas al día siete días a la semana, preparados para analizar cualquier virus que llegue.