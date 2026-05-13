Los expertos españoles y los franceses han querido llamar a la calma y han asegurado que la capacidad de contagio y de mutación del hantavirus es "muy baja"

El brote de hantavirus, en directo: Sanidad flexibiliza los protocolos con la posibilidad de cuarentena domiciliaria

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La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la pasajera francesa con hantavirus ingresada en estado grave. Como ha detallado Carlos Herranz, la ciudadana sigue ingresada en la UCI en estado crítico y las últimas informaciones sobre su estado apuntan a que estaría empeorando.

No obstante, el Gobierno francés ha querido transmitir un mensaje de calma ante el brote de hantavirus alejando la posibilidad de un escenario pandémico y ha tranquilizado a sus ciudadanos sobre los viajes en transportes públicos.

¿Existe riesgo de mutación?

Por su parte, Francois-Xavier Lescure, coordinador de riesgo epidémico y biológico en Francia, ha desvelado ante los medios de comunicación que la paciente presenta la forma más grave de cuadro pulmonar. Además, el experto también ha querido descartar una mutación del virus.

"Una mutación podría aumentar su trasmisibilidad", informa ante los medios de comunicación Francois-Xavier Lescure.

Los expertos españoles consultados por 'Informativos Telecinco' han llamado a la calma y han asegurado que esta mutación es "algo muy difícil". "Las mutaciones ocurren en varios períodos de tiempo, no suelen ser mutaciones espontáneas", recalca José Gómez Rial, jefe de inmunología del Hospital de Santiago.

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Por eso, desde España se sigue llamando a la calma y, como apunta José Gómez Rial, si el virus hubiese tenido mayor capacidad de contagio todo el barco hubiese dado positivo en una PCR. "Eso indica que el virus sigue manteniendo esa capacidad baja de trasmitirse entre personas", tranquiliza el jefe de inmunología del Hospital de Santiago.

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No existe peligro de pandemia, según el Gobierno de Francia

En un comunicado, el Gobierno francés subrayó que la reserva estratégica de mascarillas "es suficiente para proteger al país durante al menos tres meses en caso de una ola epidémica" y que incluso supera los objetivos fijados al final de la pandemia de covid-19.

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Además, el Ejecutivo destacó que la capacidad de producción nacional se sitúa entre 2.600 y 3.500 millones de mascarillas anuales, un volumen considerado suficiente para afrontar una crisis sanitaria de gran escala como la de la covid-19 y ampliable si fuera necesario.

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Estas cifras fueron confirmadas poco después por la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una comparecencia en el Parlamento, al tiempo que incidió en que "el virus no está circulando actualmente" y "no existe ninguna epidemia de hantavirus en el mundo hoy en día".

Mucho menos contagioso que el coronavirus

La ministra recordó que solo se ha registrado un caso positivo en Francia (una pasajera de los cinco franceses que viajaron en el MH Hondius y que está muy grave conectada a un pulmón artificial).

También señaló que el hantavirus es "menos contagioso" que la covid-19. "No obstante, la responsabilidad del gobierno es anticiparse a todos los escenarios, incluso a los inimaginables", concedió.

Su Ministerio había informado poco antes de su comparecencia que los 22 franceses identificados como contactos de la pasajera neerlandesa fallecida tras abandonar el crucero MV Hondius se encuentran ya hospitalizadas en distintas ciudades francesas.

Entre ellas figuran ocho ciudadanos franceses, incluidos niños, que volaron el 25 de abril con ella desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo y otros catorce que volaron el mismo día desde la ciudad sudafricana a Ámsterdam en un avión dónde la mujer embarcó brevemente, antes de ser evacuada a un hospital donde murió al día siguiente.

Rist defendió la decisión de hospitalizar a los contactos como una medida de "precaución", al tiempo que subrayó la importancia de interrumpir posibles cadenas de transmisión mediante cuarentenas estrictas, pues dijo que aún existe incertidumbre sobre el comportamiento del virus y que los análisis genéticos continúan en curso para confirmar si ha sufrido o no mutaciones, cuyos resultados se esperan en los próximos días.

No obstante, señaló que ningún caso de contacto ha dado aún positivo, y no descartó que se detecten otros positivos entre los pasajeros del crucero al tratarse de un virus "con un largo periodo de incubación", del orden de "dos meses".