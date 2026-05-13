Así se flexibilizará el protocolo para los afectados por el brote de hantavirus ingresados en el Gómez Ulla

La cuarentena de los pacientes afectados por hantavirus en el Gómez Ulla se flexibilizará el próximo lunes 18 de mayo si siguen dando negativo en las pruebas

El brote de hantavirus, en directo: Sanidad flexibiliza los protocolos con la posibilidad de cuarentena domiciliaria

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Los pasajeros del crucero MV Hondius han pasado ya su tercera noche de cuarentena tras verse afectados por el brote de hantavirus originado en el barco. El único paciente español ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid que ha dado positivo en hantavirus sigue con síntomas pero está, según Sanidad, estabilizado. El resto de los pasajeros del Hondius sigue siendo asintomático y si la situación continúa así se plantea flexibilizar los protocolos de la cuarentena, como ha informado Silvia Asiain.

El paciente positivo continúa estable y se encuentra ingresado en máximo aislamiento en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Los 13 pacientes restantes se encuentran sin síntomas sabiendo que su cuarentena se alarga cuatro días, hasta el 21 de junio. Manuel Vela, también estuvo ingresado en este hospital hace seis años. Este español fue uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla procedentes de Wuhan semanas antes del confinamiento en 2020. Manuel Vela ha contado cómo enfrentó la gestión del encierro. Tras regresar de China, este español guardó aislamiento en el centro hospitalario y, también, tuvo que estar semanas ingresado.

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¿Cómo afrontan los españoles la cuarentena en el Gómez Ulla por el brote de hantavirus?

Desde la planta 13 y encerrada en su habitación, la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén muestra a través de sus redes sociales cómo afronta esta cuarentena de seis semanas en el hospital madrileño. A través de una imagen publicada en su historia de su cuenta pública de Instagram, la oceanógrafa valenciana ha mostrado a sus seguidores cómo pasa el tiempo. Durante su segundo día de confinamiento, Aitana Forcén ha decidido sacar ganas y tiempo para realizar un poco de ejercicio mientras pasa la cuarentena en su habitación del Gómez Ulla.

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Con una fotografía publicada en su perfil de Instagram, la valenciana ha mostrado cómo se las ha ingeniado para poder hacer ejercicio y entrenar durante estos días. Para ello, Aitana Forcén ha utilizado unas toallas del centro hospitalario que ha utilizado como esterilla y unas gomas para hacer estiramientos y ejercicio de fuerza. Junto a la imagen, la oceanógrafa ha escrito: "Haz lo que puedas con lo que tengas".

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Por su parte, en en la planta 22 se encuentra ingresado el positivo en máximo aislamiento. Este paciente se encuentra estable mientras sigue recibiendo oxigenoterapia. En total, la cuarentena de los 14 españoles confinados en el Gómez Ulla acaba el próximo 21 de junio. Dos semanas antes, el 7 de junio, podrían trasladarse hasta su casa para terminarla.

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El nuevo protocolo por hantavirus

El nuevo protocolo por hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria.

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Para el manejo de los 14 pasajeros del buque y las nuevas eventualidades que puedan surgir, el texto aprobado por la Comisión de Salud Pública define en primer lugar lo que es un contacto, un caso probable y uno confirmado de hantavirus Andes (ANDV). El protocolo se revisará a los 28 días del considerado "día cero", el 10 de mayo, porque es el periodo que se considera como más probable para desarrollar síntomas. De momento, estas son las medidas que establece:

¿Quiénes son contactos?

Personas sin síntomas compatibles que estuvieron en el Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo o contacto con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad, el cual se inicia 2 días antes de la fecha de inicio de síntomas o de la toma de muestra en los casos confirmados asintomáticos.

Son contactos quienes comparten habitación, baño o espacio para dormir; parejas sexuales o personas con contacto físico directo; que han estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos acumulados en un espacio cerrado sin llevar EPI adecuado y mascarilla FFP2 en todo momento; que participan en comidas compartidas, interacciones sociales prolongadas o actividades de cuidado.

También personal sanitario y de laboratorio expuesto y personas que manipulan ropa de cama, ropa, residuos médicos o fluidos corporales contaminados sin el EPI adecuado; pasajeros de avión sentados en la misma fila y en las dos de alrededor de un confirmado en vuelos de más de 6 horas.

Por ahora, son contactos 13 de los 14 pasajeros que están en el Gómez Ulla y dos mujeres -una de Alicante y otra de Barcelona- que compartieron avión a Johannesburgo con una de las fallecidas.

¿Cómo se manejan?