Cinco precauciones para evitar que el norovirus se transmita por los alimentos

Un crucero ha sido confinado por un brote de norovirus, un microorganismo que puede transmitirse a través de los alimentos

Provoca gastroenteritis que no tiene carácter grave, pero es muy contagioso, así que conviene conocer unas medidas básicas de prevención porque es mucho más frecuente de lo que pensamos

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Todavía no ha concluido el famoso brote de hantavirus registrado recientemente en un crucero y ya hemos tenido conocimiento de un nuevo brote causado por otro virus diferente en un barco de similares características y que se ha cobrado una víctima mortal.

Se trata concretamente de un brote de norovirus registrado en un crucero que, en el momento de escribir este artículo, se encuentra confinado y atracado en Burdeos (Francia), pero que tiene previsión de dirigirse hacia España.

Por eso aquí muchas personas están preocupadas. Pero no hay motivo para ello. Este virus causa gastroenteritis y generalmente no es grave. El problema es que resulta extremadamente contagioso y es más habitual de lo que nos imaginamos, no solo en barcos.

Entre otras vías, puede transmitirse a través de los alimentos, así que conviene conocer unas medidas básicas de prevención. Pero antes, es importante saber de qué tipo de virus estamos hablando.

No solo ocurre en barcos

Si en estos días se habla tanto del brote de norovirus registrado en un crucero es tan solo por la atención que ha recibido el brote de hantavirus registrado semanas antes en otro barco parecido. Y es que los brotes de norovirus son relativamente habituales y generalmente no tienen carácter grave, así que apenas reciben atención mediática.

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Para hacernos una idea, los brotes de norovirus son tan frecuentes en este tipo de embarcaciones que se conocen como “la enfermedad del crucero”. El pasado año 2025 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) registró dieciocho brotes en cruceros, tan solo en su jurisdicción.

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En cualquier caso, la gran mayoría de los brotes de norovirus no se produce en barcos, sino en tierra firme. Más concretamente, en colegios, hospitales, residencias, restaurantes… y en todos aquellos lugares cerrados que están muy concurridos.

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¿Qué enfermedad y qué síntomas provoca el norovirus?

Como ya hemos mencionado, el norovirus provoca gastroenteritis y generalmente no tiene carácter grave. Aunque se puede complicar en personas pertenecientes a grupos de riesgo, tal y como ha ocurrido en el brote registrado en este crucero, donde ha fallecido un hombre de noventa años.

La gastroenteritis causada por este virus es tan frecuente, que seguramente la hayamos sufrido alguna vez. Se caracteriza por síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal, que aparecen súbitamente y desaparecen por sí solos al cabo de uno o dos días.

Norovirus: un virus muy contagioso y muy resistente

Una de las particularidades de este virus es que tiene una dosis infectiva muy baja. Es decir, se necesitan muy pocas unidades para causar la enfermedad. Además, cuando una persona enferma puede liberar grandes cantidades del virus a través del vómito y las heces. Así puede contaminar el ambiente, ya sea por contacto directo (por ejemplo, si una persona afectada no se lava adecuadamente las manos después de ir al baño), o bien, a partir de los aerosoles que se generan: cuando una persona afectada vomita o defeca, se producen pequeñas gotitas que dispersan el virus en el ambiente, de modo que pueden acabar contaminando superficies, objetos y personas, así como agua y alimentos.

Además, el virus es muy resistente y puede permanecer activo durante largo tiempo en el ambiente; por ejemplo, en el pomo de una puerta, en unas sábanas o en unos cubiertos. Así, si tocamos o manipulamos esos objetos podemos contagiarnos.

Los alimentos como vía de contagio

Como acabamos de señalar, los alimentos también pueden contaminarse con norovirus, ya sea a partir de una persona enferma o por contacto con superficies contaminadas. Así que pueden ser una vía de contagio.

Hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurre con las bacterias, los virus no son capaces de multiplicarse sobre los alimentos. Pero en este caso eso no es muy relevante, dado que la dosis infectiva del virus es tan baja que bastarían apenas 18 partículas para enfermar a una persona.

Así pues, lo importante en estos casos es mantener unas medidas básicas de precaución.

Cómo prevenir el contagio por norovirus

Una de las medidas más eficaces consiste en algo tan simple, pero tan importante, como lavarse las manos. Eso sí, debemos hacerlo adecuadamente, con agua y jabón. Los geles hidroalcólicos no son eficaces para eliminar el virus.

También es fundamental lavar y desinfectar las superficies y los utensilios, utilizando desinfectantes adecuados; por ejemplo, lejía. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el vinagre no desinfecta.

Del mismo modo, conviene lavar bien los alimentos (frutas, verduras, etc.), e incluso desinfectarlos si es necesario (empleando lejía para uso alimentario, según las instrucciones del fabricante).

Es importante separar los alimentos crudos o sucios de los que ya están limpios o listos para consumir. Y lo mismo podemos decir de los utensilios. De este modo evitaremos que los primeros contaminen los segundos.

Se recomienda cocinar o calentar los alimentos suficientemente, ya que el calor destruye el virus.

Por último, en caso de que estemos afectados por la enfermedad, conviene extremar las precauciones: limitar el contacto con otras personas, evitar la manipulación de alimentos y tener presente que podemos transmitir el virus hasta varios días después de que hayan desparecido los síntomas.