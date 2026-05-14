El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destaca la solidaridad y la gestión “impecable”

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado el “coraje moral” demostrado por Tenerife durante el operativo del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus. Además, ha agradecido tanto a la isla como a España su “voluntad” para no dar la espalda a las personas que viajaban a bordo.

“Tenerife eligió un camino distinto”

En una carta pública, el responsable de la OMS aseguró que Tenerife actuó de manera ejemplar en un momento de crisis internacional.

“Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto”, afirmó.

Tedros añadió que la isla ha dejado “una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis” y aseguró que la OMS llevará ese ejemplo “hacia el futuro”. Adhanom Ghebreyesus siguió el operativo desde Tenerife y destacó la actuación del personal sanitario, al que vio trabajar “con serenidad y profesionalidad”.

También elogió la coordinación de las autoridades españolas, que actuaron, según dijo, “con una precisión impecable”, así como el respaldo y la solidaridad mostrados por la ciudadanía tinerfeña.

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“La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad. Tenerife lo ha demostrado, no como un eslogan, sino como una forma de trabajar y de vivir”, subrayó.

Más de 120 personas desembarcaron con seguridad

El jefe de la OMS recordó que “todo lo que el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud prometieron se cumplió” y destacó que más de 120 personas de 23 países pudieron desembarcar de forma segura.

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“La ciencia y la solidaridad actuaron de forma coordinada, como deben hacerlo”, afirmó.

Además, elogió el trabajo desarrollado por las autoridades portuarias de Granadilla de Abona, así como la labor de todos los equipos sanitarios implicados en el operativo.

Tedros aseguró que el Gobierno español no solo cumplió con sus obligaciones internacionales, sino que fue “más allá, con cercanía, rapidez y esmero”.

En este sentido, destacó el liderazgo y compromiso de la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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Recuerdo a las víctimas y al guardia civil fallecido

El director de la OMS recordó que el cierre de la operación no elimina el dolor por las tres personas fallecidas a bordo del crucero.

También trasladó sus condolencias a la familia y compañeros del agente de la Guardia Civil fallecido durante el operativo, asegurando que “su entrega y vocación de servicio no serán olvidadas”.

Por último, Tedros señaló que para la OMS el trabajo no terminará hasta que todos los pasajeros y miembros de la tripulación finalicen la cuarentena y puedan reunirse con sus familias.

Mientras tanto, el capitán del 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, y los 26 tripulantes continúan navegando rumbo a Países Bajos.