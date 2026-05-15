Silvia Asiain 15 MAY 2026 - 22:06h.

La OMS alerta de las 'fake news' relacionadas con el hantavirus: lo comparan con la peste negra y recuperan imágenes de la pandemia

La paciente francesa contagiada de hantavirus continúa en estado crítico y está recibiendo cuidados paliativos

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El brote de hantavirus que comenzó dentro del crucero MV Hondius paralizó el mundo y muchos países temían el desembarco de los pasajeros y su posterior traslado a sus residencias, pero gracias a la coordinación internacional y a los sistemas de alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud la situación estuvo bajo control todo el tiempo.

Cada país era el que tenía que decidir qué tipo de cuarentena hacía cada uno de sus pasajeros y en el caso de España, los 14 pasajeros han sido aislados en el Hospital Gómez Ulla, siendo uno de ellos positivo en hantavirus, pero que cada vez presenta menos sintomatología y el resto se mantienen hasta ahora negativos y asintomáticos.

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Desde el primer momento que se valoró el riesgo para la población mundial, la OMS y los diferentes gobiernos mandaron un mensaje de tranquilidad afirmando que la posibilidad de contagio era baja pese al brote del crucero, ya que en el interior del barco las condiciones eran muy distintas al tratarse de un espacio muy cerrado.

La verdadera epidemia del hantavirus

La OMS ha puesto más el foco en el riesgo de las 'fake news' y su rápida propagación si que es "la verdadera epidemia". De los recuerdos de la pandemia del 2020 y todas las muertes y contagios que provocó el covid se han aprovechado quienes quieren generar miedo y confusión y esto era su gran aliado para producir esa tormenta de desinformación sobre el hantavirus.

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En redes sociales han estado circulando durante estas semanas noticias falsas que ponían al mismo nivel al hantavirus y la peste negra, incluso afirmaban que era mucho peor que el covid. Incluso, han llegado a recuperar mensajes que transmitieron algunos líderes políticos en la pandemia del 2020 donde anunciaban el cierre de colegios.

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La OMS alerta de los riesgos

Otra de las noticias que más ha estado sonando y que ha resultado ser falsas es que Pfizer ya había sacado una vacuna contra el hantavirus, pero las señales de estas 'fake news' alertan de que no debemos caer en el engaño y creer lo que leemos en webs o perfiles falsos que solo quieren que cunda el pánico.

Algo que sí que ha generado mucha más preocupación entre los expertos ha sido que el alcance de estas noticias es mayor que un mensaje o informe oficial de la Organización Mundial de la Salud, bien sea porque llega a través de una persona de confianza o porque por el miedo, las personas bajan la guardia y se detienen a analizar el mensaje menos tiempo.