El varón debía estar en aislamiento en el hospital durante 42 días, pero decidió saltarse toda prescripción en plena alerta por el hantavirus

El español del crucero MV Hondius contagiado de hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintomático"

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MilánNueva brecha en los protocolos aplicados frente al hantavirus tras los contagios registrados a raíz del brote del crucero 'MV Hondius'. Esta vez todo parte desde Italia y a cuenta de un ciudadano británico que compartió vuelo con una de las tres personas fallecidas por el brote. Aunque debía guardar cuarentena, decidió romperla y fue localizado en un bar de Milán donde fue detenido por las autoridades locales.

Según se ha conocido, el varón, de unos 60 años, debía estar en aislamiento en el hospital hasta el miércoles 6 de junio, pero decidió saltarse toda prescripción.

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El hombre que ha roto el protocolo estuvo en el avión de una de las personas fallecidas por el brote de hantavirus

Tal como recogen medios ingleses como The Sun, el hombre estuvo concretamente en el mismo vuelo que la mujer que era esposa del primer fallecido, la cual, tras estar en contacto con éste y después de haber estado ambos en el crucero 'MV Hondius', también se contagió y murió más tarde, tras haber cogido un vuelo Johannesburgo.

En ese avión estuvo también el citado ciudadano británico, para el que, en consecuencia, se había determinado que siguiese una cuarentena preventiva. Sin embargo, lejos de cumplirla se la saltó y cuando le encontraron se encontraba en un bar de Milán junto a otro acompañante.

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Allí, en la ciudad italiana, las autoridades le identificaron y fue detenido y trasladado al hospital Luigi Sacco, donde debía permanecer durante 42 días; estipulados así de acuerdo a los tiempos de incubación del virus.

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El paciente español evoluciona favorablemente y está "casi asintomático"

Paralelamente, en España, donde se presta especial atención a sus 14 ciudadanos que fueron a bordo del 'MV Hondius', el único positivo por hantavirus detectado evoluciona favorablemente.

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"Con todas las prudencias posibles", la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que su evaluación está siendo "buena", se encuentra mejor y "ayer estaba ya casi asintomático".

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Por eso, aunque con precaución, ha valorado lo positivo de que su sintomatología "vaya remitiendo", dado que con síntomas es cuando más transmite el virus.

Así, ha subrayado que siguen pendientes de su estado y de las próximas pruebas PCR que se le realicen, con la esperanza de que la situación siga mejorando y pueda dar negativo, tal como se mantienen los otros 13 españoles, que también siguen sometidos a pruebas regulares para controlar su situación.

Frente a ello, y en contraposición, la paciente que más preocupa se registra en Francia, siendo una mujer sexagenaria que dio positivo la que está "en estado crítico" y conectada a un pulmón artificial, recibiendo cuidados paliativos. No obstante, la veintena de contactos asociados a ella han dado negativo en las pruebas.