Las autoridades francesas apuntan que los 26 casos de contacto identificados han dado negativo en las pruebas PCR de hantavirus que se les han realizado

La francesa positivo en hantavirus, en estado muy grave y conectada a un pulmón artificial: "Son horas decisivas para poder salvarle la vida"

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La ciudadana francesa contagiada de hantavirus por el brote del crucero ‘MV Hondius’ continúa en estado “muy crítico”. Presenta un cuadro cardiopulmonar muy grave y está recibiendo cuidados paliativos, según explica el centro hospitalario en el que permanece ingresada, el Hospital Bichat de París.

De 65 años, la mujer sigue siendo el único caso de contagio en Francia y todas las miradas están puestas en ella como la paciente más grave actualmente entre los pasajeros que iban a bordo de la embarcación.

La paciente francesa contagiada de hantavirus, en horas decisivas para salvar su vida

La sexagenaria permanece aislada en la UCI y conectada a un pulmón artificial que le permite tener oxigenación extracorporal. Según fuentes médicas, estas horas pueden ser decisivas para salvar su vida, siendo su situación de gran fragilidad.

Más allá, la nota positiva respecto a la situación epidemiológica en Francia está en el hecho de que los 26 casos de contacto identificado han dado negativo en las pruebas PCR que se les han realizado. Todos ellos están en estricto régimen de cuarentena hospitalaria vigilada y van a seguir siendo controlados con una regularidad de tres test semanales.

Ante la situación epidemiológica, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene el mismo mensaje que quiso lanzar a la población durante su gira en África, asegurando que la situación del virus está, en líneas generales, controlada: "Todo está bajo control. El Gobierno ha puesto en marcha protocolos extremadamente rigurosos, como en España y otros países. Lo importante ahora es que exista una verdadera coordinación europea", dijo.

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Al respecto, insistió en su petición a los socios de la Unión Europea en unificar criterios de cuarentena, algo que la OMS ha tratado de hacer estableciendo el 10 de mayo como el inicio de la cuarentena de los relacionados con el brote del MV Hondius y el 21 de junio como fecha final para los negativos.