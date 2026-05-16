El resto de los pasajeros que son asintomáticos se han quedado en la terminal a la espera de ser realojados en otros vuelos

Algunos de los niños ya habían sentido algunos síntomas el día anterior

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BilbaoUn avión de Air Europa, que estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Loiu, ha tenido que suspender la salida tras detectarse un brote vírico en un grupo de niños. Según informa 'El Correo', los menores -de entre 11 y 12 años-regresaban de su viaje de estudios de Lanzarote. Los 12 estudiantes han sido trasladados a distintos hospitales para ser atendidos.

El resto de los pasajeros que son asintomáticos se han quedado en la terminal. El Gobierno vasco ha activado el protocolo de Incidencia con Múltiples Víctimas (IMV).

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Los niños presentaron síntomas el día anterior

Todo ocurrió a las 14:15 horas, cuando el vuelo Bilbao-Lanzarote de Air Europa tenía prevista la salida a las 13:35 horas. Algunos de los niños ya habían sentido algunos síntomas el día anterior como dolor de estómago. Al subir a la aeronave, algunos empezaron a encontrarse peor, a vomitar y con descomposición.

Desde Osakidetza se activó el protocolo de IMV al ver que los niños pertenecían al mismo grupo de escolares, que presentaban cuadros gastrointestinales similares y que podría ser un brote vírico. El vuelo quedó suspendido y el avión volvió al stand para facilitar la atención de los menores.

Uno de los menores tuvo que ser atendido en el mismo avión

En estos casos, se movilizan todos los recursos necesarios de la red de transporte sanitario urgente de Emergencias Osakidetza. Además, se avisó en prealerta a los hospitales de referencia, fundamentalmente Cruces y Basurto, que cuentan con Urgencias de Pediatría, para organizar el reparto asistencial. El jefe de guardia de Emergencias también se desplazó hasta la zona para coordinar el amplio dispositivo.

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Los sanitarios tuvieron que atender a uno de los niños en el mismo avión porque se encontraba muy mal y le administraron suero para evitar que se deshidratara. Los menores fueron trasladados en seis ambulancias, que realizaron dos viajes cada una, a distintos hospitales para ofrecerles asistencia médica.

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Salud Pública del Gobierno vasco realizará un seguimiento del caso

Un vehículo de la Guardia Civil custodió el avión mientras un operario con un equipo de protección individual ascendía la escalinata con una aspiradora. La puerta trasera se mantuvo abierta para ventilar el interior. La salida del vuelo AEA7028 se fue retrasando hasta que ha sido cancelado, por lo que los pasajeros serán realojados en otros vuelos.

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Salud Pública del Gobierno vasco realizará un seguimiento del caso para esclarecer si se trata de una intoxicación o un brote. Los 12 niños estaban celebrando su viaje de fin de estudios de la etapa de Primaria, en Euskadi.