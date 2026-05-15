El crucero Ambition, con 30 casos activos de gastroenteritis producida por el norovirus, atracará este sábado en A Coruña

El crucero Ambition mantiene su escala en Bilbao pese al brote de gastroenteritis que afecta a decenas de pasajeros

Compartir







El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis, causada por un norovirus, atracará este sábado en el puerto de A Coruña. Fuentes de Puertos han indicado que está prevista la llegada de la embarcación este sábado 16 de mayo, antes de su partida hacia Gijón.

El Ambition, procedente de las islas Shetland, Reino Unido, recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco.

El brote de norovirus obligó a confinar a unas 1.700 personas que viajan en el crucero, que ya ha salido de la localidad francesa de Burdeos. Estaba previsto que hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada, y finalmente atracará este sábado en A Coruña.

Hay 30 casos activos de gastroenteritis común

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado que se ha autorizado el atraque del crucero en el puerto "al cumplir con todos los requisitos establecidos" y está previsto para el sábado a las 10:30 de la mañana. Además, han confirmado que hay "30 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas, entre pasaje y tripulación".

PUEDE INTERESARTE Los alimentos como vía de contagio del norovirus: así se puede evitar la expansión del virus

"Una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una vez completados todos estos trabajos, sobre las ocho de la tarde el barco continuará con su trayecto hasta llegar a Gijón, donde tiene previsto su llegada el domingo y posteriormente reanudará el viaje hasta Bilbao. Las mismas fuentes han querido mandar un mensaje de tranquilidad "destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población"