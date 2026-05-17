Se ha autorizado el desembarque a las 08:30 horas, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad

Hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo

Compartir







El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis, ha atracado esta mañana en el Puerto de El Musel. Los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

Así, según informa Delegación de Gobierno, se ha autorizado el desembarque a las 08:30 horas, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

El buque partirá a Bilbao

Según las mismas fuentes en estos momentos, hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

A las 18:00 horas está previsto que el buque parta con destino a Bilbao.