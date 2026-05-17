Redacción Cataluña Agencia EFE 17 MAY 2026 - 11:07h.

Asintomática y en buen estado de salud, la hospitalizada en Barcelona ha dado negativo en su segunda prueba

La paciente aislada en el hospital de San Juan de Alicante tampoco está contagiada, según la cuarta PCR realizada

Compartir







BarcelonaLas dos mujeres en cuarentena en el Hospital Clínico de Barcelona y el San Juan de Alicante por hantavirus han dado negativo en sus últimas PCR, según las actualizaciones de su estado.

Acerca de la mujer catalana considerada contacto, que ya lleva una semana aislada, se le había realizado su segunda prueba. Ya se le realizó una primera de sangre y saliva cuando ingresó el 9 de mayo, con el mismo resultado.

PUEDE INTERESARTE La paciente francesa contagiada de hantavirus continúa en estado crítico y está recibiendo cuidados paliativos

El único paciente español positivo sigue mejorando, mientras supera las fases de la enfermedad. Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya han informado de que permanecerá confinada y en observación.

Presenta un buen estado de salud general

Estas mismas fuentes han indicado que la persona sigue asintomática y presenta un buen estado de salud general. Recordamos que ingresó en el Clínico de Barcelona tras haber viajado en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.

PUEDE INTERESARTE Los españoles negativos de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana si la PCR del lunes lo confirma

Después de tener conocimiento de que esta pasajera del vuelo internacional había perdido la vida por contagio de hantavirus, se tuvo que repasar con qué personas compartió el trayecto aéreo por si podían haber enfermado igualmente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La paciente de Alicante da negativo en su cuarta PCR

Por su parte, la mujer de 32 años que permanece aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por cuarta vez negativo en la prueba PCR, según ha informado la Conselleria de Sanidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Igual que en el otro caso, deberá seguir el protocolo establecido y continuará aislada, aunque podrá recibir visitas de familiares de primer grado vestidos con el EPI adecuado, a partir del 18 de mayo, en horario restringido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 22 de mayo se le volverá a extraer una muestra para la realización de una nueva PCR, que se remitirá de nuevo al Centro Nacional de Microbiología.

Fue el 8 de mayo cuando, tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer.

Recordamos que fue la primera ingresada con sospechas de hantavirus en España con síntomas leves (tos) y fue evacuada desde su domicilio a un centro hospitalario en una ambulancia dotada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Luego, se quedó en una habitación, "garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento", según explica la Generalitat..

La Conselleria de Sanidad activó así "desde el primer momento los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios".