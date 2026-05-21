Marta Alcázar 21 MAY 2026 - 16:28h.

Sara Mederos, neurocientífica: "Estamos a años luz de responder las preguntas sobre el cerebro"

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¿Y si les dijéramos que el miedo y la ansiedad toman muchas veces decisiones por nosotros? El cerebro es nuestra mejor arma, pero también puede convertirse en nuestro peor enemigo. Una neurocientífica española ha conseguido descifrar cómo funciona esta parte del cerebro para superar fobias y traumas. Su nombre es Sara Mederos.

Es la jefa de grupo en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, que investiga cómo diferentes regiones del cerebro se comunican para regular respuestas como el miedo o la exploración. Su objetivo es entender los mecanismos que permiten al cerebro adaptar su comportamiento cuando las circunstancias cambian. A largo plazo, este conocimiento puede ayudar a comprender mejor trastornos como la ansiedad o el estrés postraumático y abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos más precisos.

A Sara Mederos le apasionaban las estrellas de pequeña. Pero con el tiempo su curiosidad ha cambiado de objetivo. "El cerebro es una galaxia fascinante". Hoy investiga qué pasa en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en determinadas circunstancias. Su trabajo busca entender qué falla en los circuitos cerebrales cuando aparecen trastornos como la ansiedad o el estrés postraumático. Identificar patrones, mapear conexiones, entender cómo algo tan complejo como el cerebro es capaz de generar comportamientos, emociones e identidades.

"Si hemos tenido un buen día, iremos por la vía sana, pero si hemos tenido ansiedad no tomarás la decisión con la que nos hemos comprometido. Hincaremos el diente, sin dudarlo, e iremos a la pizza. Queremos entender qué ha pasado en el cerebro que hace que la representación de esa realidad haya cambiado que nuestras decisiones cambian acorde a esto".

Sara busca generar tratamientos cuando la salud mental se ve comprometida. La idea es que su trabajo pueda contribuir con los tratamientos a base de fármacos o técnicas no invasivas, como uso de ultrasonidos focalizados, una técnica que permitiría dirigirse a un área concreta del cerebro para tratar de regular los niveles de actividad que tendría que haber en esas áreas. “Entender nos daría la posibilidad de generar tratamientos terapéuticos para enfermedades neurodegenerativas o de salud mental”, afirma Mederos.

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Acaba de recibir un premio que reconoce su talento científico, ese que quiere seguir ejercitando. "Estamos a años luz de responder a todas las preguntas que siguen abiertas sobre el cerebro".