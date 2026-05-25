La aislada en Alicante por hantavirus sigue la cuarentena en casa tras otro PCR negativo

La paciente que fue ingresada en Alicante por hantavirus continúa en aislamiento domiciliario tras volver a dar negativo en una PCR

Los síntomas de la paciente sospechosa de hantavirus ingresada en Alicante: problemas respiratorios leves y tos

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La mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante, la primera ingresada en España por sospechas de hantavirus, ha dado negativo en la prueba PCR por quinta vez consecutiva y desde este lunes continúa la cuarentena en su domicilio.

Según la conselleria valenciana de Sanidad, esta mujer permanece asintomática y ya ha sido trasladada a su casa en una ambulancia siguiendo lasa medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad, donde continuará en cuarentena hasta el 5 de junio, siempre bajo supervisión de Salud Pública. La paciente permanecerá aislada en una habitación de uso individual, preferentemente con baño propio y buena ventilación, además de disponer de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto permanente con los profesionales responsables de su seguimiento.

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Asimismo, el protocolo establece que las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo de cuarentena. El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante vigilancia activa diaria hasta la finalización de la cuarentena y la paciente deberá realizar controles periódicos de temperatura y comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

La mujer ha firmado el compromiso de cuarentena domiciliaria

Antes del alta hospitalaria, la mujer ha firmado un documento de información y compromiso de cuarentena domiciliaria en el que declara haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas y se compromete a cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias durante todo el periodo de seguimiento.

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Esta mujer de 32 años fue el pasado 8 de mayo la primera ingresada en España con sospechas de hantavirus por tener síntomas leves (tos) y tener constancia de que había coincidido en un avión con otra mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció.

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Ese día fue trasladada desde su domicilio al hospital de San Juan, donde desde entonces y hasta hoy ha permanecido en una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.