Candela Hornero Madrid, 26 MAY 2026 - 13:29h.

Sanidad ha solicitado una ampliación de tres meses para responder a la solicitud de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas para crear la especialidad

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se disparan en Europa por el descenso en el uso de medidas de protección

Compartir







España es prácticamente el único país europeo en el que no existe la especialidad de enfermedades infecciosas, a pesar de que internistas y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) llevan más de una década solicitándolo.

El pasado 13 de octubre de 2025, la SEIMC presentó formalmente una solicitud para crear esta especialidad al Ministerio de Sanidad, después de años sin llegar a un acuerdo. Según el real decreto 587/2022, que establece las condiciones para crear una nueva especialidad en España, Sanidad y las Comunidades Autónomas deben votar su creación y al menos se necesita el apoyo de siete gobiernos autonómicos.

Este plazo acabó el pasado 14 de abril y la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad no había resuelto el expediente presentado por la sociedad científica porque "no han sido capaces de gestionar su tramitación debido a la elevada complejidad del proceso y diferentes informes presentados", dice la SEIMC en un comunicado.

Sanidad ha solicitado una ampliación de tres meses —esta herramienta solo puede pedirse una vez— y se ha comprometido finalizar el expediente antes del 14 de julio. "Desde SEIMC hemos transmitido nuestra reclamación de resolución urgente de una necesidad formativa y profesional en la que España sigue a la cola de Europa".

¿Por qué piden crear la especialidad de enfermedades infecciosas?

Actualmente, los infectólogos que vemos en los hospitales españoles son profesionales que durante la formación de médico interno residente (MIR) no pueden escoger esta especialidad al no existir y tras realizar generalmente medicina interna durante cinco años y no pasar "ni un solo día" por servicios relacionados con enfermedades infecciosas, optan por especializarse por su cuenta. Estos médicos no reciben una formación específica como un cardiólogo o un neurocirujano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Defienden que esta especialidad es necesaria para "poder mejorar el tratamiento de infecciones complejas [como el Covid-19 o el reciente brote de hantavirus] y hacer frente al avance de la resistencia a los antibióticos, que podría convertirse en la primera causa de muerte en el mundo para 2050", subrayaron desde la SEIMC en el Congreso de los Diputados a principios de año.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El problema de las resistencias antibióticas nos afecta a todos y estamos en riesgo de que nos afecte mucho más [...] En España, por cada persona que fallece en un accidente de tráfico, 20 fallecen por consecuencias de las infecciones por bacterias multirresistentes", señaló el presidente de la SEIMC, Javier Membrillo, durante la jornada '¿Estamos preparados para una era post-antibiótica?'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, Jean-Paul Stahl, presidente de la sección de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea de Médicos Especialistas, quien también asistió a esta jornada, pidió que se cree en España esta especialidad para mejorar la atención a los pacientes. "Sois el único país en Europa sin una especialidad reconocida [...]. Espero de verdad que tengáis éxito [en la creación]. Es una cuestión de beneficio para la población", apuntó.

Stahl además detalló que los especialistas en enfermedades infecciosas permiten un mejor diagnóstico, mejor interpretación microbiológica, tratamientos más eficientes y prescritos con mayor rapidez, conocimiento de brotes para su mejor abordaje y gestión, uso adecuado de antibióticos para frenar la resistencia y colaboración multidisciplinar con otros profesionales.

¿Quién se opone a su creación?

En el lado opuesto está la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), de la que actualmente depende enfermedades infecciosas. Están en contra de la creación de la especialidad y optan por la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE) en enfermedades infecciosas, lo que sería una especie de subespecialidad para "no generar fragmentación asistencial".

Esta idea la comparte la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), que a principios de año expresó en un comunicado su rechazo, ya que "no es la respuesta más adecuada a los retos actuales y futuros en este ámbito" y "no aportaría valor añadido real al actual modelo sanitario español".

Defienden que las especialidades de medicina interna, microbiología clínica, medicina preventiva y salud pública, junto a los ámbitos asistenciales de pediatría, cuidados intensivos, hematología y hemoterapia, cirugía, anestesiología y reanimación, y Atención Primaria cubren "sólidamente" la atención a las enfermedades infecciosas en España e igualmente apuestan por la creación de un ACE.

Esta opción sería nueve años de formación, incluyendo una especialidad en medicina interna y dos años dedicados a una unidad o servicio de enfermedades infecciosas.

Para Membrillo, un ACE crearía "pseudoespecialistas" que además de contar con una menor especialización en enfermedades infecciosas frente a la opción del MIR, no podrían trabajar fuera de España porque el sistema europeo de homologaciones establece como requisito para los especialistas en enfermedades infecciosas una formación de entre tres años y medio y cinco años, incluyendo una rotación de seis meses en un servicio de microbiología clínica.

"Entendemos que esto es un sinsentido que solo se debe a intereses corporativos de un número muy reducido de personas que no están pensando en la formación de los médicos ni en la salud de todos los españoles [... Cuando se legisla en sanidad, no se legisla para los médicos ni para los farmacéuticos, se legisla para 47 millones de españoles, porque es su salud", dijo Membrillo a finales de año durante el IV Encuentro SEIMC con Comunicadores Sanitarios.