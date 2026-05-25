Claudia Barraso 25 MAY 2026 - 19:50h.

Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo en hantavirus entre los pacientes que siguen haciendo cuarentena preventiva en el Gómez Ulla: es asintomático

La aislada en Alicante por hantavirus sigue la cuarentena en casa tras otro PCR negativo

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El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus en una de las personas que se encuentran haciendo cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Así ha trasmitido la información a través de un post publicado en redes sociales anunciado que uno de los 13 pasajeros que hasta ahora estaban dando negativo, ha resultado positivo.

Sanidad ha confirmado que se trata de un contacto estrecho identificado en el seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote y que “había estado bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso. El caso positivo se ha detectado durante los controles de diagnósticos periódicos realizados a los contactos de seguimiento”.

Además, explican que, al obtener el resultado, el paciente “ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos”.

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"No alerta la situación de riego para la población"

Las autoridades sanitarias han querido destacar en el post que “la detección del caso se ha producido dentro del sistema de aislamiento y control ya activado, por lo que no alerta la situación de riesgo para la población general ni modifica las medidas de respuesta epidemiológica en vigor”. Esta noticia se ha conocido después de que los médicos hayan realizado otra PCR a todos los pasajeros españoles que fueron aislados en el hospital madrileño una vez desembarcaron del crucero Hondius.

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Desde que llegaron al país, fueron trasladados al hospital donde han estado controlados y supervisados por los sanitarios. En un primer momento, solo se conocía un positivo que tuvo durante algunos días síntomas de dificultad respiratoria y algo de fiebre, pero que sigue evolucionando favorablemente. Este segundo positivo también se encuentra estable, sin síntomas y ya ha sido trasladado a la planta donde se encuentra el otro paciente positivo.