Desde el centro educativo se han puesto en contacto con todas las familias para pedirles que lleven una muestra de heces de todos los alumnos

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Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, en Asturias, acabaron ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde el fin de semana, afectados por un posible brote de gastroenteritis.

Según recoge ‘La Nueva España’, la enfermedad afecta a niños de varias edades. Desde el Principado ya se estaría investigando el origen del brote. Los que permanecían en el hospital ya han sido dados de alta, tal y como confirma la consejería de Salud.

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El Gobierno asturiano tuvo conocimiento de la existencia de varios casos de gastroenteritis en el colegio de San Cucao de Llanera entre los alumnos de 5º y 6º curso de primaria. El centro informó ese mismo día al Ayuntamiento de Llanera y a la empresa de suministro de agua para valorar si la causa pudo estar relacionada con el agua. La empresa presentó un informe en el que se detectaron unos valores de composición normales, por lo que se descarta esta fuente como origen.

Todos los alumnos del centro llevarán muestras de heces al centro de salud

Desde el centro educativo se han puesto en contacto con todas las familias para pedirles que lleven una muestra de heces de todos los alumnos este jueves a primera hora de la mañana al centro de salud, con la finalidad de analizarlas y dar con el origen.

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Según recoge el citado medio, los padres han recibido además una circular aclaratoria en la que se explica que "en los últimos días se han detectado varios casos de sintomatología estomacal entre el alumnado del centro", y que "actualmente, los servicios de Salud, la Consejería, la empresa encargada del comedor y el Ayuntamiento están estudiando las posibles causas de este virus", reza la comunicación.

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Por el momento "no se puede determinar con certeza el origen del mismo hasta que las autoridades competentes emitan la correspondiente comunicación oficial", detallan, transmitiendo "un mensaje de tranquilidad y confianza" a las familias, porque "el centro está actuando de manera coordinada y preventiva".