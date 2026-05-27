Las autoridades de Países Bajos han retrasado la salida del MV Hondius de Rotterdam para someter al crucero a una limpieza adicional

Países Bajos confirma un nuevo caso de hantavirus en un tripulante del 'MV Hondius' que desembarcó en Tenerife

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RotterdamLa salida prevista del crucero MV Hondius, embarcación donde se produjo el brote de hantavirus, del puerto de Rotterdam a Vlissingen se ha retrasado, según ha informado la naviera.

A través de un comunicado, el crucero MV Hondius ha apuntado a que este retraso de la salida de la embarcación se produce tras las recomendaciones de GGD Rotterdam (el Servicio de Salud Municipal en los Países Bajos) para realizar procedimientos de limpieza adicionales.

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La tripulación cumple con la cuarentena domiciliaria, según los protocolos establecidos

Según informan desde la organización, los miembros restantes de la tripulación del viaje original fueron escoltados a instalaciones de cuarentena el sábado por la noche. Por su parte, el capitán, Jan Dobrogowski, fue trasladado a Polonia en un transporte especializado.

En los casos en que fue necesario, los miembros de la tripulación neerlandesa han regresado a sus hogares para cumplir la cuarentena domiciliaria según los protocolos establecidos.

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Se recomienda una limpieza adicional de las instalaciones

El Servicio de Salud Municipal en los Países Bajos, en colaboración con Oceanwide Expeditions, quiere asegurarse de que el buque esté listo para volver al servicio de forma segura.

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Basándose en los resultados de su inspección, desde el Servicio de Salud Municipal de Países Bajos se ha recomendado una limpieza adicional. Una vez finalizado este trabajo, las autoridades de Países Bajos realizarán una inspección final antes de que el buque pueda zarpar de Rotterdam.

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"Comunicaremos el calendario previsto para estos procedimientos tan pronto como esté claro. Por el momento, todos los viajes a partir del 13 de junio se desarrollarán según lo previsto. No se esperan más interrupciones en el itinerario del MV Hondius", informa el comunicado emitido por la naviera.

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El brote de hantavirus en el crucero ha provocado tres muertes

El brote de hantavirus ha causado tres fallecimientos entre sus pasajeros durante la travesía por el Atlántico Sur, antes de la llegada del buque a Canarias.

El primer muerto fue un viajero neerlandés que enfermó a comienzos de abril y murió a bordo el 11 de ese mes, mientras que su esposa falleció días después en Sudáfrica, adonde había sido trasladada tras desembarcar en la isla de Santa Elena.

La tercera víctima mortal, una pasajera alemana, presentó fiebre y síntomas respiratorios a finales de abril y murió el 2 de mayo, quedando su cuerpo en el barco para su posterior repatriación.