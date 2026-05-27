Los sanitarios piden un uso responsable de las Urgencias hospitalarias y piden no saturarlas por pequeñas dolencias

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En España se registran al año más de 31 millones de urgencias hospitalarias. Por eso, esta especialidad sanitaria gusta, cada vez, más a los futuros médicos.

En 'Informativos Telecinco' hemos comprobado lo preparados, tanto física, como mentalmente, que tienen que estar los médicos para pasar una jornada en las Urgencias de un hospital.

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Así funcionan las Urgencias hospitalarias

El ritmo de las urgencia hospitalaria es frenético. Los médicos, enfermeros, técnicos y celadores son el corazón del sistema sanitario.

En este servicio hay segundos que son vitales. Por eso, la organización y la coordinación en este área de los hospitales es clave en el día a día.

Como explican varias enfermeras a 'Informativos Telecinco', la mayoría de los pacientes llegan nerviosos y ansiosos. Además de atender, ellas mismas tienen que calmarles y explicarles siempre lo que les van a hacer.

Los encargados de las gestiones en las Urgencias de los hospitales recalcan que no se atiende a los pacientes por orden de llegada, sino en función de la gravedad.

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Las lesiones, junto con las infecciones respiratorias y la atención a embarazadas, son algunas de las consultas más frecuentes.

Los médicos insisten en que la urgencia está para atender si se necesita intervención inmediata y es que solo uno de cada diez pacientes que acude se queda ingresado.

Por eso, los facultativos piden un uso responsable de las Urgencias hospitalarias y piden no saturarlas por pequeñas dolencias.