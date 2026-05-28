telecinco.es 28 MAY 2026 - 21:47h.

Eva perdió a su padre por una infección que le provocó una supuesta prótesis cardiaca de un hospital de Murcia

La Policía confirma la implantación de prótesis caducadas en historias clínicas que están siendo investigadas en la trama del SMS

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La Policía Nacional detectó hace unos días la implantación de prótesis caducadas a un paciente dentro de una investigación relacionada con una trama dentro del Servicio Murciano de Salud (SMS). Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han dejado constancia de al menos un caso en el que se ha constatado la utilización de material cuya fecha de caducidad ya había excedido.

Los agentes siguen investigando esta trama médica que ha cobrado la vida de personas como el padre de Eva, que falleció por supuestas complicaciones provocadas por una prótesis cardiaca caducada o no homologada que le implantaron en un hospital de la Región de Murcia.

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El testimonio de Eva

Eva ha hablado con el equipo de Informativos Telecinco para explicar qué es lo que le dijeron los médicos y ha contado que tuvo una fuerte "infección": "Murió de una infección que se le estaba comiendo, cosa que estos cirujanos nunca admitieron", explica la mujer, desesperada por la falta de trasparencia en el caso de su padre.

La trama que investigan las autoridades pudo facturar hasta siete millones de euros utilizando este tipo de prótesis en pacientes de la Sanidad Pública, lo que ha provocado un fuerte debate en la vida política y denuncias por parte de muchos familiares. De hecho, el Gobierno de Murcia ha comunicado una remodelación que afecta también a la Conserjería de la Salud, como cuenta la reportera Sofía Muñoz.

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El Gobierno toma medidas

"La trama médica facturaba al Servicio Murciano de Salud (SMS), que se supone que los servicios debían ser gratuitos, pero investigan si se ha estado utilizando un material sanitario no homologado e incluso caducado para intervenciones en centros privados a pacientes derivados de la sanidad pública".

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"El cirujano que está siendo investigado por este tipo de operaciones realizó más de 400 intervenciones en siete años. El Servicio Murciano de Salud ha activado un protocolo para revisar a cientos de pacientes y poder descartar que porten una prótesis defectuosa".