Once detenidos por un fraude de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud

La investigación, llevada a cabo con la colaboración del citado Servicio, ha permitido cifrar en 6.886.738 euros el perjuicio económico

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La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud que ascendería a 6,8 millones de euros, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de la Región.

La investigación, que comenzó en enero de 2025, ha determinado que el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento.

En ellas se facturaba "por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado", a la vez que se utilizaban "productos sanitarios caducados", lo que generaba "un riesgo para la salud pública", indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía.

Los autores del fraude, introducían datos falsos en el sistema contable

"Con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos" y fijaban "unos precios de compra muy elevados".

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Al mismo tiempo, según la fuente, dejaban de utilizar "los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior".

Los investigadores, pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura, detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

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Los implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contarían con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación, señala el comunicado.

La ausencia de licitaciones públicas les habría permitido llevar a cabo "negociaciones directas"

La principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público", agrega la nota de la Jefatura.

Las pesquisas se pusieron en marcha tras detectarse la actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables del Servicio Murciano de Salud y fue la propia Consejería de Salud la que lo comunicó a la Fiscalía tras apreciar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

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A los detenidos se les imputan delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Además, se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, incluido el bloqueo del uso de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.