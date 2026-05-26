Claudia Barraso 26 MAY 2026 - 14:38h.

Los agentes de la UDEF han confirmado la implantación de prótesis caducadas en historias clínicas en la trama del SMS

Once detenidos por un fraude de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud

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La Policía Nacional ha detectado la implantación de prótesis caducadas a un paciente dentro de una investigación relacionada con una trama dentro del Servicio Murciano de Salud (SMS). Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han dejado constancia de al menos un caso en el que se ha constatado la utilización de material cuya fecha de caducidad ya había excedido.

Según ha confirmado el medio ‘La Verdad’ los especialistas han recalcado que la muestra analizada hasta la fecha es muy exigua y la “ambigüedad” de la trama a la hora de completar los expedientes médicos complica la labor investigadora. La policía ha remarcado que es imposible determinar cuántos de los productos caducados se facturaron al SMS acabaron siendo realmente implantado en los pacientes.

Los investigadores de la UDEF estiman en su informe que esta supuesta trama habría defraudado una cantidad cercana a los siete millones de euros y en el atestado y según recoge el mismo medio, reconocen que la cifra es aún imposible de determinar y aconsejan que el juzgado encargue una auditoría forense que ayude a esclarecer cuál es la magnitud real del pelotazo.

El Gobierno murciano desmentía la implantación de prótesis caducadas

Hace unos días el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Conserjería de Salud señaló que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que "no consta la implantación de prótesis caducadas" provenientes de la conocida como 'trama de las prótesis'. "Estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico. Las investigaciones del Servicio de inspección de la Consejería de Salud se ciñen a un supuesto fraude económico en la adquisición de material sanitario que no afecta a pacientes", explicaban en un comunicado.