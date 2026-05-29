Elena Moral 29 MAY 2026 - 16:03h.

Cualquiera puede hacerse con una máscara de luz infrarroja para la cara, pero hay que tener cuidado con la letra pequeña

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Cada vez aparecen nuevos tratamientos estéticos, como el de la luz infrarroja para la piel con máscaras led, pero ¿son realmente eficaces? La piel se ve amenaza por la exposición al sol, por eso, algunos expertos recomiendan proteger las células.

"Las que nos dan energía a todo nuestro cuerpo, que se llama mitocondria, está deseosa siempre de la luz infrarroja y la luz roja porque hace que funcione mucho mejor y que produzca más energía", explica el doctor Francisco Leal Quiñones, responsable de la Unidad del Dolor de CUN Madrid.

Las máscaras de luz infrarroja acaparan las redes sociales. Cualquiera puede hacerse con una de ellas en casa, pero hay que tener cuidado con la letra pequeña. "Hay que tener mucho cuidado porque también hay mucho riesgo tanto de radiación ultravioleta como la luz azul que también nos puede dañar la retina y nos puede dañar la piel", advierte Myriam Yébenes, CEO del Grupo Maribel Yébenes.

No todas están homologadas y no todas tienen el mismo efecto. "No funcionan igual, estamos hablando de unas máscaras que de potencia están hasta 150 watios frente a las de casa, que pueden ser de cinco a 30 watios, por lo tanto el resultado va a ser mucho más ligero", añade Yébenes. Los que la usan lo hacen dos o tres veces por semana y unos 20 minutos aproximadamente cada vez que se ponen la máscara.