Candela Hornero Europa Press 02 JUN 2026 - 15:48h.

Los pacientes tratados han sobrevivido 13 meses, frente a los que han sobrevivido seis meses con quimioterapia convencional

Investigadores españoles crean un prototipo de test que detecta el cáncer de páncreas en minutos

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Un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona revela que el tratamiento con 'daraxonrasib' duplica la supervivencia global en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico (el estadio más avanzado del cáncer de páncreas) que ya habían hecho tratamientos previos.

Participaron 500 pacientes con con cáncer de páncreas metastásico que ya habían probado con una primera línea de quimioterapia y habían fracasado. A la mitad le administraron daraxonrasib y a la otra mitad le volvieron a dar quimioterapia convencional.

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Aquellos que fueron tratados con el fármaco alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses frente a los 6,7 de quimioterapia convencional. El estudio se ha presentado en el congreso anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) y publicado en la revista NEJM.

Teresa Macarulla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Clínic, ha explicado a Europa Press que el tratamiento, a diferencia de los anteriores, actúa directamente sobre las mutaciones del gen KRAS, presente en más del 90% de tumores pancreáticos.

"La mutación KRAS es responsable de que el tumor no responda a la inmunoterapia y de que sea más agresivo. Lo hemos intentado bloquear durante muchos años, y no lo habíamos conseguido porque no lográbamos fijar los fármacos", ha afirmado.

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'Daraxonrasib' es un inhibidor oral en forma de pastillas que sí es capaz de bloquear variantes mutadas de la familia RAS, y también de parar las señales que alimentan el crecimiento tumoral.

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"Cambiar el escenario terapéutico"

Macarulla ha dicho que este fármaco permitirá "cambiar el escenario terapéutico" del cáncer de páncreas, y que ya se está administrando en Estados Unidos, aunque todavía no en Europa porque los procesos regulatorios son más lentos.

En EE.UU., la FDA le otorgó la 'breakthrough designation', de rápida aprobación, que permite un "uso expandido" del fármaco antes de su comercialización.

En Europa, mientras tanto, entre la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de las agencias de los estados miembros, "no está claro" lo rápido que pueda llegar, y Macarulla calcula que podría tardar de 1 año y medio a 2 años.

Futuras investigaciones

La oncóloga considera que este estudio es la "primera piedra", y que ahora los investigadores se dedicarán a estudiar otras combinaciones para el fármaco.

La primera indicación, según los resultados del ensayo, es administrarlo tras un primer tratamiento con quimioterapia, y futuros estudios determinarán si también se puede administrar antes, en combinación con la propia quimioterapia, o como complemento de la cirugía.

Macarulla ha explicado que KRAS se encuentra además en cánceres de colon o de pulmón (aunque con menos incidencia), por lo que también podría estudiarse el papel de este inhibidor en estos otros tumores.