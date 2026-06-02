Candela Hornero Madrid, 02 JUN 2026 - 17:22h.

Mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón microcítico avanzado a diferencia de la quimioterapia convencional

Una pastilla diaria podría duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas metastásico: "Cambiará el escenario terapéutico"

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La Comisión Europea ha aprobado la utilización de tarlatamab para pacientes con cáncer de pulmón microcítico avanzado que requieren tratamiento después de que la enfermedad progrese durante o después del tratamiento inicial con quimioterapia basada en platino.

La decisión se basa en un ensayo clínico internacional (DeLLphi-304) en el que participaron 509 pacientes que mostró que los pacientes tratados con este fármaco tuvieron un 40% menos de riesgo de morir que aquellos que recibieron la quimioterapia estándar.

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Vivieron una mediana de 13,6 meses, frente a los 8,3 meses de los pacientes tratados con las terapias convencionales, lo que supone una mejora de más de cinco meses en la supervivencia. Sus resultados se presentaron el año pasado en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y se publicaron en The New England Journal of Medicine.

Tarlatamab es una inmunoterapia desarrollada por la biotecnológica Amgen y diseñada para ayudar al sistema inmunitario a atacar directamente las células del cáncer de pulmón microcítico, dirige los linfocitos T contra las células tumorales que expresan DLL3 (presente en la mayoría de pacientes con este cáncer).

En cuanto a la seguridad del tratamiento, el efecto secundario más frecuente fue el llamado síndrome de liberación de citocinas, una reacción del sistema inmunitario que se produce cuando las defensas se activan de forma intensa y liberan demasiadas proteínas inflamatorias (citocinas), lo que suele provocar síntomas similares a una gripe, como fiebre, cansancio o malestar general. Esta reacción apareció en algo más de la mitad de los pacientes (56,7%), sobre todo tras las dos primeras dosis.

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También se registraron otros efectos como falta de apetito, alteraciones del gusto, estreñimiento, náuseas o dolor de cabeza, además de algunos cambios en análisis de sangre como anemia o bajada de defensas. En la mayoría de los casos fueron efectos manejables, aunque el síndrome de liberación de citocinas y la fiebre fueron también las reacciones graves más habituales, aunque menos frecuentes.

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Un nuevo tratamiento para un cáncer con pocas alternativas

"El cáncer de pulmón microcítico es una enfermedad especialmente agresiva, en la que los pacientes que progresan tras el tratamiento inicial tienen todavía pocas alternativas eficaces", afirma Mariano Provencio, Jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

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Para el especialista "la llegada de nuevas opciones terapéuticas supone un avance relevante porque incorpora una estrategia diferente basada en mecanismos innovadores y ofrece una nueva posibilidad de tratamiento en un escenario de alta necesidad clínica".