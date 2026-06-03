Candela Hornero Madrid, 03 JUN 2026 - 14:06h.

La OCU advierte de que estos parches 'adelgazantes' no tienen ninguna base científica

Descubren los "efectos rebote" de los medicamentos adelgazantes: "Se vuelve al estado previo de salud en apenas año y medio"

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado la venta de decenas de supuestos parches adelgazantes que se encuentran a través de las principales plataformas online con "una sencilla búsqueda" y advierte de que no son productos seguros, ni cumplen con su indicación. No se trata de medicamentos ni se les puede atribuir efectos sobre la salud

Prometen activar el metabolismo, reducir el volumen del abdomen, la cintura o la zona lumbar, o incluso imitar los efectos de medicamentos para la obesidad como 'Ozempic' o 'Wegovy'. Algunos incluso se venden bajo el nombre 'GLP-1 Patch'.

La realidad es que actualmente solo hay tres herramientas con evidencia científica que pueden servir para adelgazar: una dieta hipocalórica junto a actividad física, determinados medicamentos autorizados como los análogos de la GLP-1 y la reducción de estómago con cirugía bariátrica.

La OCU subraya que fuera de estas opciones, no existen pruebas sólidas de que estos parches permitan perder peso. Los ingredientes declarados en su etiquetado son extractos vegetales y sustancias de uso cosmético, usados habitualmente como acondicionadores de la piel.

Además, indican que no son productos "necesariamente inocuos" y pueden causar "irritaciones, alergias o reacciones cutáneas", especialmente cuando su composición no está claramente identificada. Niegan lo anunciado en la propia publicidad, en la que minimizan los posibles efectos secundarios por el mero hecho de calificarse como 'natural'.

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La OCU ha comunicado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que estos parchen incumplen el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos con pretendida finalidad sanitaria. En concreto, "se infringen los artículos 4.2 y 4.13, al atribuir a estos parches propiedades adelgazantes —expresamente prohibidas— y al utilizar el término 'natural' vinculado a supuestos efectos para perder peso", subrayan.Se

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También la organización expone que a raíz de sus advertencias, Amazon ha retirado algunos de estos productos de su catálogo, aunque señala que siguen apareciendo nuevas ofertas similares en otras conocidas plataformas de venta online.

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"Una situación que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la publicidad en internet y de exigir el cumplimiento estricto de la normativa para proteger la salud y los derechos de los consumidores", señala.