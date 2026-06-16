El último paciente ingresado por hantavirus en el Hospital Gómez Ulla ha recibido el alta, por lo que ya no quedan hospitalizados por este episodio

Investigadores prueban una nueva vía contra el cáncer capaz de frenar los tumores y activar las defensas: "No se han detectado efectos adversos en los animales tratados"

Compartir







El último paciente que permanecía ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio. Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad este martes.

14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) ingresaron en el Gómez Ulla el 10 de mayo, cuando fueron evacuados en Tenerife del buque, afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte a tres personas.

PUEDE INTERESARTE Sanidad fija una estrategia de vacunación para migrantes y refugiados recién llegados

De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus en distintos momentos, por lo que fueron atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel. El pasado 7 de junio, fueron datos de alta los 12 que eran considerados contactos y no estaban infectados por hantavirus, según las pruebas PCR que se fueron practicando semanalmente.

Un brote que obligó a activar un amplio dispositivo

El brote de hantavirus llevó a las autoridades sanitarias a activar un amplio operativo de seguimiento epidemiológico y aislamiento preventivo para los pasajeros españoles del crucero, varios de los cuales fueron trasladados al Gómez Ulla para completar la cuarentena y someterse a controles periódicos.

Durante el episodio se confirmaron dos casos positivos entre los viajeros españoles, mientras que el resto de contactos estrechos permanecieron bajo vigilancia sanitaria y fueron dados de alta progresivamente tras obtener resultados negativos en las pruebas diagnósticas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque ya no quedan pacientes ingresados, las personas que han superado la infección continuarán bajo seguimiento médico durante los próximos meses, de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad para monitorizar su evolución y detectar posibles secuelas.