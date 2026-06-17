Detectan un episodio de intoxicación alimentaria en un instituto en La Palma que hasta el momento ha afectado a 24 personas

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La Dirección del Área de Salud de La Palma y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscritas a la Consejería de Sanidad, investigan una toxiinfección alimentaria en la isla de La Palma que ha afectado hasta el momento a 24 personas, con cuadros clínicos leves y evolución favorable.

La toxiinfección se produjo en el contexto de una celebración escolar posterior a un acto de graduación el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria. De entre las personas afectadas, diecinueve son menores de edad y cinco adultos, detalla la Consejería en una nota. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del SCS ha activado el correspondiente protocolo tras la notificación de casos sospechosos de toxiinfección alimentaria.

Hasta este momento, se han notificado veinticuatro casos con sintomatología y se mantiene activado el protocolo establecido y la realización del estudio epidemiológico pertinente para hacer seguimiento a nuevos posibles casos que pudieran estar vinculados.

Al menos 19 menores de edad afectados

La intoxicación se produjo en el contexto de una celebración escolar posterior a un acto de graduación el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria y de entre las personas afectadas 19 son menores de edad y cinco adultos, detalla Sanidad en un comunicado. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado el correspondiente protocolo tras la notificación de casos sospechosos de toxiinfección alimentaria.

La toxiinfección alimentaria es una enfermedad transmitida por alimentos en la que el agente causante ingerido es un microorganismo patógeno, una toxina o una sustancia química tóxica. Hasta el momento se han notificado 24 casos con sintomatología y se mantiene activado el protocolo establecido y la realización del estudio epidemiológico pertinente para hacer seguimiento a nuevos posibles casos que pudieran estar vinculados.