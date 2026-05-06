Es muy importante la higiene, porque aunque sea invisible a los ojos las bacterias no se pueden ignorar

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Todos conocemos el mito de que se puede comer algo que ha caído al suelo si solo ha estado unos segundos, máximo 5, pero la ciencia desmiente la regla de los cinco segundos, y no solo eso si no que te enseña a que pueden exístir bacterias por cualquier parte. Todos los elementos pueden tener bacterias y no se aprecian a simple vista.

En un laboratorio se ve más claro aún, por ejemplo lo que se esconde detrás de la pantalla de nuestro móvil. "Hemos pasado como un hisopo por toda la pantalla y hemos visto que efectivamente hay presencia de microorganismos en las pantallas de los móviles", por lo que Izaskun Martín-Cabreras, docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid nos cuenta que de vez en cuando no estaría mal que pasásemos una toallita hidroalcohólica por la superficie de nuestros móviles para que estén más limpios.

A simple vista ver bacterias es casi imposible

Otro ejemplo dónde se puede ver todas las bacterías es en las manos si están sucias y qué manos están limpias, a simple vista es casi imposible, las bacterias están ahí pero se puede ver la diferencia. Por eso es tan importante realizar lavado de manos de forma frecuente, frotarte todo, quitarte los anillos que puedas llevar e incidir en las uñas.

Ahora hablando en concreto del mito de los cinco segundos, Izaskun nos recuerda que qualquier alimento que se caiga al suelo debe de ir a la basura: "Lo que parece un contacto mínimo deja una huella que no vemos", si nos caiga uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos, ya vemos que en ambos casos quedan cubiertos de bacterias.