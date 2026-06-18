La pornografía, las nuevas tecnologías y otros factores que hace que el sexo sea menos importante en la vida

Sanidad alerta de que casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual: "Un dato muy grave"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido sobre un preocupante dato conocido a partir de los resultados de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que muestra que "casi tres de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual".

También expone que más de uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez y que el 71,9% de ellos ha consumido pornografía en el último año y que un 10,5% de la población se manifiesta "nada" o "poco de acuerdo" con el hecho de que una relación gay sea tan respetable como una heterosexual.

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El equipo de Informativos Telecinco ha salido a la calle a preguntar a las personas qué piensan sobre los datos obtenidos de esta encuesta y qué significado tiene el sexo en sus vidas y muchos de ellos han confirmado que "se puede ser perfectamente feliz sin sexo" y que "no tiene que ser una necesidad en la vida".

El 61% considera que "el sexo no lo es todo"

La misma encuesta también ha reflejado que el 61% de la población considera que no es necesaria una vida sexual activa para ser feliz y más cuando se tiene pareja porque explican que "no todo es sexo". En la vida de pareja, las nuevas tecnologías se convierten en un problema porque interrumpen la comunicación y la falta de comprensión, algo que también afecta a la calidad sexual, según confirman los profesionales.

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"El hecho de estar un contacto permanente con el móvil puede afectar a nuestras relaciones sociales y sexuales", explica Luis Navarro, sociólogo de la Universidad Pablo de Olavide. Y de la mano de las tecnologías va la pornografía, que ha hecho que muchos jóvenes tengan problemas en el ámbito sexual porque "puede que las personas satisfagan su necesidad sexual a través del uso de este tipo de plataformas".

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Cómo la pornografía desvirtúa la realidad sexual

Pero lejos de ser una ayuda y una fuente de información sobre algo todavía considerado como tabú en la sociedad, la pornografía es un tipo de contenido que desvirtúa la realidad sexual y la vuelven insatisfactoria porque "estás acostumbrado a unos estímulos que luego a lo mejor no ves en la vida real te frustra", confiesa uno de los jóvenes entrevistados.

La encuesta realizada por el CIS también destaca que cada vez menos personas se interesan por tener una vida sexual con otra persona: "Me considero más de asexual, ya que no pienso mucho en eso", "es algo que realmente no es tan necesario", confiesan.