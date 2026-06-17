Detenido en Castañeda por difundir sin consentimiento un vídeo sexual de su expareja cuando éste era menor

Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido

Detienen a un hombre tras golpear varias veces a su pareja en plena vía pública

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad cántabra de Castañeda como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro de pornografía de menores, por la grabación, tenencia y distribución de un vídeo de carácter sexual de su expareja, cuando ésta era menor de edad.

El 25 de mayo, un joven denunció en la Comisaría de Santander que se había difundido, sin su autorización, un archivo de vídeo de carácter sexual en el que aparecía manteniendo relaciones con su expareja.

El chico explicó que dicho vídeo se había grabado con consentimiento mutuo en el domicilio de su expareja

El video fue grabado para tenerlo ambos de manera privada, y no tener que difundirlo en redes sociales como ocurrió, con la circunstancia que los hechos tuvieron lugar cuando el denunciante aún no había alcanzado la mayoría de edad, mientras que su entonces pareja, que es unos años mayor, sí lo era.

La víctima indicó que el 23 de mayo, cuando conversaba con un usuario a través de una red social, supo que el vídeo íntimo había sido difundido sin su consentimiento, lo que pudo comprobar a través de una captura de imagen que le facilitó su interlocutor. Agentes especializados en este tipo de delitos comenzaron una investigación que dio como resultado la identificación del denunciado, que fue detenido el 8 de junio.

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En el análisis del teléfono que le intervinieron, los agentes localizaron el archivo mencionado por el denunciante, también comprobaron que tenía instalada la red social a través de la que se había difundido el vídeo.