El beneficio real de sumar solo dos horas de entrenamiento de fuerza a la semana

Un estudio de Harvard ha revelado que tan solo dos horas de un entrenamiento de fuerza tiene muchos beneficios

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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, lo que hace que las estrategias de prevención accesibles sean más importantes que nunca. Las actividades aeróbicas como caminar a paso ligero, trotar, andar en bicicleta y nadar son bien conocidas por ayudar a prevenir las ECV.

El entrenamiento de resistencia (ER), también conocido como entrenamiento de fuerza, está menos establecido. Consiste en ejercitar los músculos contra una fuerza, como el peso corporal, pesas libres, bandas de resistencia o máquinas. Las directrices actuales recomiendan al menos dos días de entrenamiento de resistencia a la semana y 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa.

También hacen hincapié en limitar los comportamientos sedentarios, incluido el tiempo prolongado frente al televisor, que ahora se considera un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardiovasculares. Un nuevo estudio de expertos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) publicado en ' JACC ', la revista principal del Colegio Americano de Cardiología, demuestran que la salud cardiovascular se comprende mejor al considerar los hábitos de movimiento en general, en lugar de centrarse únicamente en comportamientos aislados, y que el entrenamiento de resistencia puede brindar beneficios adicionales para la salud cuando se incorpora a un estilo de vida activo.

Cómo disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Este estudio examina cómo el entrenamiento de resistencia influye en el riesgo de enfermedades cardiovasculares como parte de este enfoque preventivo más amplio, y destaca, como conclusión principal, que las mujeres que levantan pesas podrían tener un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas graves, especialmente cuando combinan el ejercicio con actividad aeróbica.

"A pesar de sus reconocidos beneficios para la salud, el entrenamiento de resistencia suele pasarse por alto como estrategia de prevención de las enfermedades cardiovasculares, y su impacto en el riesgo de padecerlas (especialmente en mujeres de mediana edad y mayores) sigue sin estudiarse lo suficiente", plantea la doctora Tianyue Zhang, médica, autora principal del estudio e investigadora del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.