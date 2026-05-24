Carlos Plá Valencia, 24 MAY 2026 - 06:30h.

Esta mujer se ha convertido en un ejemplo para otras personas mayores a las que anima a practicar deporte por los enormes beneficios que tiene para la salud

Durante la hora y media de ejercicio, Tere sigue unas rutinas para entrenar cada músculo

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Cada mañana, entre las 8 y las 9, Tere sale de su casa rumbo a su entrenamiento de fuerza diario en el gimnasio. A sus 88 años, este jueves cumple 89, disfruta de una salud de hierro conseguida a base de levantar pesas. "Hace mucho. Yo voy al médico de vez en cuando para que me haga algún chequeo, pero por ahora no me hace falta porque no tengo ningún dolor y eso a mi edad es una ventaja", afirma, Tere Monsonís.

Durante la hora y media de ejercicio, Tere sigue unas rutinas para entrenar cada músculo. "Me gusta todo. Hacer pierna, brazo, pecho, sentadillas, peso muerto, la multipower, aunque ahora mi nieto no me deja hacer dominadas", explica.

Una restricción solo temporal porque hace poco se cayó y se rompió el hombro. "A las tres semanas me quité el cabestrillo y me puse a entrenar", recuerda, siempre bajo la supervisión de su nieto, fisioterapeuta. "En dos meses se recuperó, como si fuera una personas mucho más joven", asegura Héctor.

Precisamente, fue la llegada al mundo de su nieto, hace casi 40 años, lo que llevó a Tere a empezar en el mundo del fitness. "Cuando el nació mi hija me lo traía para que lo cuidara porque ellos no podían porque habían montado un gimnasio. Fue entonces, cuando mi yerno me dijo que fuera a entrenar", recuerda.

Al principio, la propuesta no le convenció, pero empezó a ir en las pocas horas que tenía libres. "Empecé en una sala haciendo ejercicios de mantenimiento, hasta que mi yerno me dijo que hiciera pesas. Me daba cosa porque solo había hombres, pero cuando lo probé me encantó y hasta ahora".

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La 'yaya fit', un fenómeno viral

También fue su nieto, que gestiona el gimnasio familiar, el que convirtió a Tere en un fenómeno viral cuando subió un vídeo de ella entrenando. "Él me dijo que no iba a salir yo, que solo se oiría mi voz contando lo que hacía, pero al final salí".

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En unos meses, el vídeo superó los tres millones de visualizaciones. "En mi pueblo la gente me saluda y también fuera, nos invitaron a la tele a Madrid y el chófer me dijo que su mujer veía los vídeos".

Una publicación que la ha convertido en un ejemplo a seguir para otras personas mayores. "Si no pueden ir al gimnasio porque no tienen tiempo o porque no pueden pagarlo, que salgan a andar o a hacer bicicleta. No pueden quedarse en casa viendo la tele, eso es muy malo para la salud", asegura.

Y ella es el más claro ejemplo de los beneficios del deporte. "Yo voy al gimnasio, luego me voy a comprar o lo que tenga que hacer, luego me preparo la comida y después de la siesta me voy una hora con mis amigas a caminar. Tengo que estar activa o me aburro".