Lo más importante es mantenernos hidratados aunque no tengamos sed durante las olas de calor

España se cuece un día antes de la primera ola de calor del año: Madrid, en alerta amarilla por altas temperaturas de 40 grados

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Las altas temperaturas, las lluvias y las tormentas ponen este sábado en aviso a 14 comunidades autónomas, seis de ellas en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. España recibe la primera ola de calor y no está de más refrescar las pautas a seguir en estos casos. Lo más importante es mantenernos hidratados aunque no tengamos sed, usar crema solar, proteger el hogar bajando las persianas y no salir en las horas centrales del día ni para dar paseos ni hacer deporte.

Así, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, calientes o muy azucaradas, y priorizar las verduras y frutas, lejos de ingestas copiosas. Sanidad aconseja estar bien informada sobre el nivel de riesgo para la salud que hay cada día durante estos meses de verano y consultar los avisos que se emiten a través del sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas.

¿Qué hacemos si nos notamos síntomas por el calor?

Si ya se presentan síntomas como dolor de cabeza, mareo, sudoración, vómitos, piel fría, pálida o húmeda es conveniente beber agua a sorbitos, aflojarse la ropa y aplicar paños húmedos, e incluso, si en esos casos los síntomas empeoran o duran más de una hora, especialmente en personas con enfermedades crónicas, hay que buscar atención sanitaria.

Los golpes de calor y las insolaciones se presentan con fiebre mayor a 40 grados, convulsiones, desmayos, respiración y pulso acelerado, entre otros síntomas, ante los cuales no hay que dudar y llamar a emergencias. Mientras se recibe atención, no beber nada y bajar la temperatura con paños fríos en un lugar fresco.

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Vigilar a las personas más vulnerables, vital en las olas de calor

Hay que estar especialmente vigilantes con los más vulnerables, como embarazadas, lactantes y menores de cuatro años, personas con problemas de movilidad y autonomía limitada, con enfermedades crónicas y con determinados tratamientos farmacológicos que pueden afectar a los mecanismos termorreguladores, así como en general, a los mayores de 65 años.

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Otros factores de riesgo son las actividades al aire libre, ya sean deportivas o laborales, así como los entornos muy urbanizados y las viviendas difíciles de refrigerar.