Mabel Cupet Sevilla, 19 MAY 2026 - 06:30h.

La científica granadina sorprendió a los asistentes del European Congress on Obesity de Estambul con una dinámica práctica sobre la intensidad del ejercicio físico

La performance buscaba demostrar cómo distintos niveles de actividad ayudan a combatir la grasa corporal y mejorar la salud cardiovascular y cerebral

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Una charla científica convertida en una sesión práctica de ejercicio físico. Así fue la intervención de la investigadora de la Universidad de Granada (UGR), Cristina Cadenas Sánchez, en el 33rd European Congress on Obesity, el mayor congreso mundial sobre obesidad, celebrado recientemente en Estambul y que este año ha reunido a 4.500 especialistas de los cinco continentes, récord histórico de asistencia del encuentro organizado por la European Association for the Study of Obesity.

La profesora granadina sorprendió a los cerca de 200 asistentes que llenaban la sala de su conferencia cuando, en mitad de la exposición, les pidió que se levantaran de sus asientos para realizar ejercicios físicos de manera simultánea. Sentadillas, saltos, zancadas y jumping jacks formaron parte de una dinámica con la que la científica pretendía demostrar, de forma práctica, cómo influye la intensidad del ejercicio físico en la salud.

Cristina Cadenas Sánchez, pertenece al Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y al Grupo PROFITH del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la Universidad de Granada, y está considerada una investigadora de referencia internacional en el estudio del impacto del ejercicio físico sobre la salud cardiovascular, cerebral y metabólica.

Una conferencia diferente

La intervención de la investigadora llevaba por título “What do we know about the role of intensity in physical activity?” (“¿Qué sabemos sobre el papel de la intensidad en la actividad física?”), una ponencia centrada en el papel que desempeña la intensidad del ejercicio en las intervenciones destinadas a combatir la obesidad y mejorar la salud, especialmente entre niños y adolescentes.

Lejos de limitarse a una exposición teórica convencional, Cristina Cadenas optó por convertir a los propios asistentes en protagonistas de la charla.

Al inicio de la conferencia pidió al público que realizara una sencilla operación matemática: restar su edad a 220. El resultado correspondía a una fórmula utilizada para calcular la frecuencia cardíaca máxima. “Les pedí que se quedaran con ese número en mente”, explica la investigadora.

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Más adelante, lanzó otra pregunta a la sala: si creían que todo movimiento físico produce el mismo efecto en el organismo. Muchos asistentes respondieron que no. Fue entonces cuando comenzó la parte práctica.

“Vamos a ver la diferencia”, anunció antes de iniciar una dinámica basada en intervalos de veinte segundos de actividad física y diez de descanso.

Sentadillas, saltos y conversaciones entre investigadores

La performance científica se desarrolló en varias fases. Primero, los asistentes realizaron zancadas mientras mantenían una breve conversación de presentación con la persona situada a su derecha. Después llegaron los jumping jacks (saltos abriendo y cerrando piernas y brazos) mientras hablaban con la persona situada a la izquierda sobre su trabajo profesional.

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Finalmente, el grupo completó una secuencia de sentadillas con salto y palmada en el aire mientras conversaban de nuevo sobre hábitos de actividad física.

La actividad no era casual. Según explica la profesora de la UGR, el objetivo era que los participantes experimentaran directamente cómo varía la capacidad de mantener una conversación según la intensidad del ejercicio.

Tras la dinámica, Cristina Cadenas recuperó la fórmula inicial de la frecuencia cardíaca máxima y explicó dos métodos sencillos para identificar las distintas intensidades de actividad física.

El primero fue el conocido como “test del habla”, utilizado para determinar si el ejercicio es ligero, moderado o vigoroso según la facilidad con la que una persona puede mantener una conversación mientras se mueve. El segundo consistió en mostrar una tabla de porcentajes de intensidad vinculados a cada nivel de actividad física.

Combatir la obesidad infantil a través del ejercicio

La investigadora explicó durante su intervención la evidencia científica existente sobre el papel de la intensidad del ejercicio físico en programas dirigidos a niños y adolescentes para reducir la grasa corporal y mejorar tanto la salud cardiovascular como la cerebral.

El trabajo desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad de Granada se centra precisamente en analizar cómo distintos tipos y niveles de ejercicio pueden influir de manera positiva en la salud desde edades tempranas, una cuestión especialmente relevante ante el aumento global de la obesidad infantil y juvenil.

“La intención era que los asistentes no solo escucharan la teoría, sino que la vivieran en primera persona”, señala Cristina Cadenas, que asegura que la acogida de la dinámica fue especialmente positiva.

“Las reacciones han sido muy buenas. Muchos asistentes me felicitaron por la presentación y por todo lo que consiguió transmitirles”, explica.

Récord de asistencia en Estambul

El 33rd European Congress on Obesity, celebrado este año en Estambul, ha batido además su récord histórico de participación con la asistencia de 4.500 especialistas procedentes de los cinco continentes.

El encuentro está considerado una de las principales citas internacionales en investigación sobre obesidad, salud metabólica y prevención, y reúne cada año a médicos, investigadores, nutricionistas, especialistas en actividad física y profesionales sanitarios de todo el mundo.

La intervención de la investigadora de la Universidad de Granada logró destacar no solo por el contenido científico de la ponencia, sino también por una puesta en escena poco habitual en este tipo de congresos: convertir durante unos minutos a cientos de expertos en participantes activos de una sesión de ejercicio físico.