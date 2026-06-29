Los expertos advierten de la presencia de la plaguicida, una sustancia que hace que aguanten más las frutas y verduras

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Los expertos cada vez denuncian más la presencia de plaguicidas en los alimentos, sobre todo en las frutas. De hecho, el año pasado, España fue considerado el tercer país de la Unión Europea en exportar este tipo de sustancias prohibidas en Europa.

Kristiñe García, profesional en Tóxicos de Ecologistas en Acción ha explicado para el equipo de Informativos Telecinco del porcentaje de producto que denuncian los profesionales y qué efecto tiene: "El 70% de la fruta tiene residuo de algún plaguicida que se están utilizando para que la fruta o la verdura aguante más tiempo."

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Sin embargo, la necesidad de vender un producto que sea más rentable para la venta ha sobrepasado unos límites de riesgo para la salud de las personas. Barreras que se encargan de estudiar personas como Sergio Robredo, del servicio de residuos de plaguicidas 'AESAN': "Tenemos capacidad de detectar y cuantificar cantidades muy pequeñas de plaguicidas en los alimentos".

Los efectos de la plaguicida y cómo evitarlos

El equipo de Informativos Telecinco se ha trasladado hasta los laboratorios de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para comprobar cuál es el peligro de injerir frutas y verduras de nuestro país. Para examinarlas, primero se extraen, para "separar los plaguicidas": "Lo que vamos a conseguir es un extracto de este tipo en el cual los residuos de plaguicidas, en caso de estar, van a estar en este líquido purificado".

Cuando los expertos identifican la sustancia dentro del líquido, el siguiente paso sería comprobar qué tipo de plaguicida lleva cada pieza y la conclusión que obtienen es que "no se debe interpretar como una toxicidad aguda, sino que son niveles establecidos para que, si se acumulan a lo largo de la vida, se produzca una toxicidad a largo plazo, que es la que se llama la toxicidad crónica".

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Para evitarlo, es necesario hacer una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo, pero de la que muchas personas desconocían su importancia hasta hablar de toxicidad: lavar los alimentos con abundante agua y frotarlos antes de ingerirlos, ya sean frutas o verduras.