Un estudio de la UAB revela cómo se reorganiza el genoma durante la formación de los espermatozoides.

El estudio identifica los cambios en la arquitectura 3D del ADN y su papel en la reproducción y la evolución

Galicia detecta un brote de hepatitis A en Narón, A Coruña: hasta siete personas tuvieron que ser hospitalizadas

Compartir







Un equipo de investigación liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha descubierto cómo se reorganiza el genoma en tres dimensiones durante el desarrollo de las células germinales masculinas en vertebrados, un hallazgo que aporta nuevas claves para comprender los mecanismos que generan la biodiversidad.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Communications, ha analizado distintas especies de vertebrados, marsupiales y reptiles con un origen evolutivo común que se remonta a más de 350 millones de años.

Los investigadores han utilizado las últimas tecnologías de análisis del genoma en tres dimensiones (3D) para demostrar que la arquitectura del ADN dentro del núcleo celular no permanece fija, sino que experimenta una profunda reorganización durante la espermatogénesis, el proceso mediante el cual se forman los espermatozoides.

A través de un enfoque comparativo, el equipo ha identificado tanto patrones estructurales conservados entre las diferentes especies como cambios específicos de cada linaje, lo que permite reconstruir la evolución de la organización espacial del genoma a lo largo de cientos de millones de años.

PUEDE INTERESARTE El cáncer se consolida como la principal causa de muerte en España: el tumor que más creció en 2025

Factores que determinan el plegamiento del ADN

El trabajo revela que aspectos como el tamaño del genoma y la estructura de los cromosomas desempeñan un papel determinante en el modo en que el ADN se pliega dentro del núcleo celular. Estos resultados permiten establecer reglas generales sobre la arquitectura tridimensional del genoma en los vertebrados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según los investigadores, la disposición espacial del ADN influye directamente en la regulación de la expresión génica, un proceso esencial para el desarrollo y la diferenciación de las células.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de mejorar el conocimiento sobre la organización del genoma, el estudio aporta nuevas bases para comprender los mecanismos celulares y moleculares implicados en la reproducción y en la transmisión de la información genética entre generaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La coautora de la investigación, Laia Marín-Gual, destaca que este avance "no solo amplía el conocimiento sobre el funcionamiento del genoma en el espacio, sino que también abre nuevas vías para estudiar la relación entre estructura, función y evolución del ADN", unas conclusiones que, según explica, tienen implicaciones directas para la biología reproductiva y evolutiva.