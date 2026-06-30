Jorge Bergantiños 30 JUN 2026 - 13:15h.

El primer caso se registró el pasado 2 de junio la localidad coruñesa y el octavo data del 26 de junio, tres de esas personas todavía siguen ingresadas en el hospital

La Consellería de Sanidade ha enviado las muestras al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III para conocer si todos los casos tienen el mismo origen

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Narón, A CoruñaLa Consellería de Sanidade ha confirmado la existencia de un brote de hepatitis A en la localidad coruñesa de Narón. Por el momento, se ha detectado la presencia del virus en ocho personas, siete de las cuales precisaron de hospitalización, la mayoría en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y una en Alemania.

Según fuentes oficiales, el primero de los casos se registró el pasado 2 de junio en el municipio de la comarca de Ferrol, el último de ellos data del 26 de junio. De todas las personas que fueron ingresadas, todavía se mantienen tres, aunque una de ellas está pendiente de recibir el alta en las próximas horas.

Desde que la Xunta de Galicia tuvo conocimiento del brote, los servicios de epidemiología están investigando el origen de los contagios. Por ahora, han encontrado un posible vínculo en seis de los ocho casos, aunque falta todavía por certificarlos ya que explican desde la organización “no son concluyentes dado que hubo diferentes puntos de exposición.”

La dificultad para cerrar con rapidez la investigación viene dada por el largo periodo de incubación de la enfermedad, desde el momento del contacto con el virus hasta el inicio de los síntomas pueden pasar entre 15 y 50 días. El organismo autonómico ya ha enviado las muestras al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III, para un estudio más exhaustivo y así conocer con claridad si todos los casos tienen relación entre sí.

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Agua contaminada o un tipo relaciones sexuales, entre las posibles causas

La forma más habitual de contagiarse de la enfermedad es mediante la vía fecal-oral. En los alimentos contaminados, en el consumo de agua contaminada o en la ingesta de moluscos crudos, puede transmitirse el VHA. También, por relaciones sexuales oroanales u orogenitales, ya que el virus sobrevive en las heces.

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Normalmente, la sintomatología afecta de forma diferente entre los distintos grupos de edad. Suele ser más grave en los adultos, que habitualmente requieren hospitalización como en el caso del citado brote, mientras que en los niños es más leve. Solamente en 0,5% de los casos totales son de extrema gravedad.

Después del proceso de incubación, los síntomas como náuseas, falta de apetito y malestar general pueden durar entre una y dos semanas aunque en los casos más extremos se alargan durante varios meses. Es por ello por lo que la Xunta advierte de que la mejor protección contra la enfermedad es la vacunación. Para frenar la extensión de este brote, Sanidade ha propuesto a 20 contactos estrechos esta medida.

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Tendencia al alza de casos de hepatitis A

En los dos últimos años se aprecia una evolución alarmante en el VHA en todo el país según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. De los menos de 400 casos que sucedían cada año a principios de esta década, a incrementarse en 2025 un 534% y de un 400% con respecto al mismo periodo de 2022 y de 2023. De los 1.680 casos notificados hasta la semana 44 de 2025, 1.190 han sido en hombres y 490, en mujeres. Más de un 50% de los casos requirieron hospitalización y entre los 1.335 casos de los que se conocía la información completa, solo se notificaron tres muertes.

No existe un riesgo considerable para la población general, aún así Sanidad ha reforzado la vigilancia y continúa analizando las causas de esta tendencia. Debido a ese aumento, se ha incorporado al calendario vacunal pediátrico de 2026 la vacunación contra la hepatitis A.. Se trata de una dosis única a los menores de entre 12-15 meses y una de rescate para el resto de menores sin vacunar. Hasta este año solo Cataluña, Ceuta y Melilla incluían la vacunación contra el VHA en este calendario.