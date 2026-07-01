Antoni Mateu 01 JUL 2026 - 05:00h.

El presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Ignacio Fernández Lozano, responde algunas cuestiones clave acerca del consumo de café

Beber café con cafeína y té se asocia a menor riesgo de demencia, según un estudio a gran escala: esta es la cantidad ideal

Compartir







Qué es mejor: ¿tomar café por la mañana, por la tarde o por la noche? ¿Cuál es el número idóneo de tazas de café a tomar en un día? ¿Hay tipos de café más peligrosos que otros? Estas son algunas de las cuestiones que Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha respondido para la web de 'Informativos Telecinco'.

Respecto a tomar café por la mañana, el doctor explica lo siguiente: "Es una realidad. Nos despierta por la cafeína. No es ningún mito". Ahora bien, recalca que no es el mismo el hecho de que una bebida contenga cafeína al efecto que produce en el cuerpo: "El efecto que nos produce tomar café por la mañana, más allá de la cafeína, depende de forma individual a cómo reaccionamos ante esta sustancia. Es algo muy subjetivo, ya que depende también de las condiciones y estado de salud física, mental y del entorno de cada quién que toma café".

PUEDE INTERESARTE La vitamina que podría ayudarte a mantener joven el cerebro, según un estudio

Tomar café por la mañana es más beneficioso

Más allá de las respuestas individuales al café, el doctor Fernández Lozano pone encima de la mesa la franja horaria en la que es mejor tomarlo. Explica que es por la mañana, mejor que en la tarde-noche.

No obstante, aunque recalca que la cafeína rompe los ciclos de sueño si la ingerimos próximos a la hora de ir a dormir, también ha explicado el origen de este fenómeno: "Esto es lo que se ha visto en estudios observacionales, pero los estudios observacionales no sirven para establecer una relación de causalidad. El mecanismo que induce a esto todavía se desconoce".

PUEDE INTERESARTE Comer por la noche engorda más: lo que dice la ciencia sobre el metabolismo y los horarios

Cuando nos despertamos, además, entra en juego una hormona naturalmente presente en nuestro cuerpo, el cortisol. Esta, por norma general, está más alta por la mañana y es la que nos da energía para despertarnos. ¿Es contraproducente tomar cafeína con el cortisol alto? El experto explica que "nuevamente, depende de cómo reacciona cada persona al café. Además de que no todo el mundo tiene por qué tener los mismos niveles de cortisol por la mañana".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hasta cuatro tazas al día, el nivel óptimo

¿Cuál es el consumo 'seguro' u óptimo de café al día? En personas sanas, explica el presidente de la SEC, "numerosos estudios han demostrado que hasta cuatro tazas al día reducen los riesgos de ictus y cardiovasculares a largo plazo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Incide en el hecho de que esto surge de una paradoja: "el café sube momentáneamente la tensión arterial. Y, de hecho, el café tuvo mala prensa durante tiempo porque hace muchos años se llegó a la conclusión observacional de que, por el simple hecho de que subía la tensión, ya era malo, sin mirar más allá".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Añade que "cuando se pusieron a estudiar más en serio los efectos del café, se dieron cuenta de que los que tomaban se morían menos de estas causas". Otro de los beneficios que el cardiólogo expone: menos incidencia de fibrilación auricular entre los consumidores.

"No todo el café es igual"

"Los cafés filtrados son más sanos", explica. ¿El motivo? "Se ha demostrado en algunos estudios que los cafés que se preparan sin filtrar suben el colesterol LDL. Y tener unos niveles altos de colesterol LDL es malo".

Del mismo modo que la técnica de preparación es importante, también lo es cómo lo tomamos. El doctor, aquí, indice en el hecho de que "la mejor forma de tomar café es tomarlo solo". "Cuando lo mezclamos con azúcares, cremas, siropes... sus propiedades disminuyen: se diluyen", concluye.