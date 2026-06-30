Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 18:19h.

La joven admitió que estuvo "cuatro años luchando contra el cáncer" y que "esta vez, la batalla la ha ganado" la enfermedad

"Disfrutar, amar y respetar. Yo esa misión en la vida la he cumplido y ahora tengo la oportunidad de poder despedirme", expresó Fina García

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SevillaFina es una joven sevillana de 27 años que ha conmovido a todos con su emotivo adiós y la lección de vida que dio en sus redes sociales. En cuidados paliativos por cáncer, admitió: "Me voy feliz y en calma".

Citando incluso la frase que popularizó Elena Huelva de "mis ganas ganan", esta maestra de inglés en La Antilla, núcleo costero del municipio onubense de Lepe, tituló su despedida así: "Que deje huella". Con su vídeo publicado en Instagram el 27 de junio se sumó a otras personas que lucharon contra la enfermedad. No le hacía falta ser famosa. Solo quería que su mensaje llegase a su comunidad y al resto de usuarios.

Miles de interacciones con cientos de comentarios inundaron su perfil tras escuchar que estuvo "cuatro años peleando contra el cáncer" y que "esta vez, la batalla la ha vuelto a ganar", como pasó en el caso de Elena Huelva, lamentablemente.

La despedida de Fina

"Siento que me toca pasarme por aquí para despedirme porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida: prepararme para la siguiente", expresó Fina García al inicio. "Quiero despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal y subir a lo espiritual, con Dios, con la energía, con lo que cada uno crea", añadió acerca de su marcha al cielo.

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"Te das cuenta que has sido feliz cuando recuerdas lo vivido", cree

A esta sevillana le preguntaron una vez "qué era la felicidad" para ella, a lo que respondió: "No es algo genérico, no es algo que todos tengamos por igual. Es lo que cada uno lleve dentro". "Es cuando no te das cuenta de que estás viviendo las cosas. Te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas. Son todos los recuerdos que tengo de mi vida. De lo que he disfrutado", aseguró mostrando su opinión.

Compartiendo una serie de imágenes de sus experiencias vividas estos años atrás, aconseja: "Lo que hay que hacer es eso: disfrutar de lo que a ti te hace feliz en cada momento". "Y eso va a cambiar porque somos seres de transformación y siempre irá cambiando porque no siempre nos va a hacer feliz lo mismo. Pero esa es la magia de la vida", reflexionó Fina García.

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"He cumplido la misión en la vida: disfrutar, amar y respetar", dijo

Para ella, lo más importante es "dejar huella en lo que uno sienta con los demás y no tener miedo a decir nada". "Hay que decirlo todo con amor y con respeto", manifestó en su vídeo. La joven admitió entre lágrimas: "Disfrutar, amar y respetar. Yo esa misión en la vida la he cumplido y ahora tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello".

"Os quiero muchísimo, a todos los que habéis estado en mi vida", se dirigió hacia sus familiares, amigos y conocidos que la han acompañado en su aventura vital este tiempo atrás. "Y a los que no, que les llegue este mensaje, espero que os deje huella", concluyó una muy emocionada Fina para acabar un discurso que no pasó desapercibido entre sus seguidores y mucha más gente.

Ni siquiera para la propia hermana de Elena Huelva, Emi, quien respondió así: "Un abrazo muy muy fuerte". Sus amigas quisieron igualmente dejarle escritas unas palabras. "Te admiro y te quiero, bonita mía", dijo una.

"Gracias por convertir tu camino en una luz para tantas personas"

Ana Coy, por su parte, publicó uno de los comentarios más especiales hacia su "Finita". Comenzó así: "Hay personas que pasan por la vida y otras que la transforman con su manera de vivir, de amar y de afrontar lo más difícil. Tú eres una de ellas".

"Gracias por recordarnos que el presente es el único lugar donde de verdad ocurre la vida, que hay que disfrutar de las personas que queremos y que ningún día está garantizado", le agradeció.

"Ojalá todos aprendamos esa lección sin que la vida tenga que ponernos una prueba así. Gracias por convertir tu camino en una luz para tantas personas y por la huella tan bonita que dejas en este mundo", añadió. "Que Dios te abrace y te regale toda la paz y el amor que tú has sembrado en los demás. Gracias por tanto", finalizó.