Gonzalo Barquilla 30 JUN 2026 - 20:28h.

La familia del logopeda asesinado en Valencia afronta el duelo a la espera de que las pruebas aclaren qué ocurrió en la clínica

El esquema en el que Vicent, el logopeda asesinado en Valencia, detallaba su metodología: así organizaba sus sesiones

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El último adiós a Vicent D. C., el logopeda asesinado el pasado 15 de junio en su clínica de Valencia por el padre de uno de sus pacientes, tuvo lugar tres días después del crimen. La ceremonia se celebró el 18 de junio, a las 12:15 horas, en el Tanatorio y Crematorio Municipal de Valencia, donde familiares, amigos y personas de su entorno pudieron despedirse del joven profesional de 32 años.

La información publicada en las plataformas funerarias de acceso público refleja la celebración del velatorio y la posibilidad de enviar flores en memoria de Vicent, un gesto al que pudieron recurrir quienes quisieron acompañar a la familia durante esos días marcados por la conmoción provocada por el homicidio.

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Con la investigación todavía en marcha para esclarecer qué ocurrió realmente en el interior de la Clínica Diálogo, el entorno del logopeda permanece a la espera de que las diligencias policiales y los informes periciales permitan resolver las numerosas incógnitas que siguen abiertas sobre el caso.

El dolor de la familia y el recuerdo de quienes conocían a Vicent

Los padres de Vicent habían estado muy implicados en el proyecto profesional de su hijo desde la apertura de la Clínica Diálogo. Según relató un vecino a la web de 'Informativos Telecinco', era habitual verlos colaborando en las tareas de limpieza y mantenimiento del local antes del inicio de la jornada, cuidando hasta el último detalle para que el centro estuviera preparado para recibir a los pacientes.

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Ese compromiso quedó reflejado el día del crimen. El citado vecino aseguró haber visto a los padres del logopeda durante la mañana limpiando la entrada del establecimiento, sin imaginar que pocas horas después la familia recibiría la noticia de la muerte de su hijo.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida en el interior de la consulta, la escena estuvo marcada por momentos de enorme tensión. Una mujer del entorno familiar rompió a llorar desconsoladamente a las puertas de la clínica y varios agentes trataron de calmarla ante el estado de nervios en el que se encontraba al conocer lo sucedido.

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Para los seres queridos de Vicent, el duelo se desarrolla en paralelo a la investigación. A la pérdida del joven logopeda hace apenas 15 días se suma la incertidumbre de un procedimiento que todavía trata de determinar si las acusaciones formuladas por el detenido encuentran respaldo en las pruebas.

Quienes conocían a Vicent lo describen como una persona trabajadora, cercana y muy implicada con su profesión. Varias familias destacaron públicamente la evolución que experimentaron sus hijos gracias a las terapias recibidas en la clínica, mientras vecinos y comerciantes del barrio de Marxalenes continúan mostrando su incredulidad ante las acusaciones formuladas por el autor confeso del crimen y confían en que la investigación permita esclarecer completamente los hechos.

Las principales incógnitas que siguen abiertas en la investigación

La investigación continúa centrada en comprobar si existió realmente la agresión sexual denunciada por el detenido o si el homicidio obedeció a otro motivo. Para ello, el Grupo de Homicidios analiza los dispositivos electrónicos intervenidos a Vicent para comprobar si contienen material que pueda guardar relación con la acusación formulada por el padre del menor, además de revisar las conversaciones mantenidas entre el profesional y la madre del niño y estudiar una mancha biológica localizada en la ropa de la víctima junto con el resto de muestras recogidas en la clínica.

Los investigadores también reconstruyen con detalle la secuencia de movimientos del detenido antes y después del crimen. Una de las cuestiones que tratan de aclarar es cómo David consiguió volver a acceder al establecimiento, cuya puerta dispone de un sistema de apertura controlada desde el interior, y si existió algún tipo de preparación previa antes de la agresión con arma blanca.

De acuerdo con las diligencias conocidas hasta el momento, el investigado permaneció unos minutos en el interior del local tras el apuñalamiento. Poco después, sobre las 17:15 horas, llegó otro niño que tenía cita con el logopeda y fue el propio detenido quien le comunicó que Vicent no estaba.

Más tarde, David abandonó el lugar con su hijo, volvió a su domicilio de Benimàmet, donde se lavó las manos, y finalmente acudió a la comisaría de Burjassot para entregarse y confesar que había matado al logopeda tras interpretar que estaba cometiendo delitos de naturaleza sexual contra su hijo.

El cuerpo del logopeda fue hallado completamente vestido tras forzar la puerta de la clínica y presentaba signos compatibles con que el fallecimiento se había producido horas antes del levantamiento del cadáver, practicado pasadas las 21:00 horas. Los informes periciales continúan pendientes y la familia de Vicent sigue esperando que la investigación arroje luz al caso. Mientras, David G. S. permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza a la espera de que avancen las diligencias. El suceso ha generado una notable conmoción tanto en Valencia como en el resto del país.