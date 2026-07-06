Candela Hornero Madrid, 06 JUL 2026 - 06:00h.

Marta Marcè desvela las claves para hidratarse correctamente durante el verano y explica qué errores pueden pasarnos factura con el calor

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de Myriam González, supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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Con los termómetros disparados y el calor sin dar tregua, mantenerse bien hidratado se convierte en una prioridad. Sin embargo, ¿sabemos realmente cómo hacerlo de forma correcta?

Como pasar de la teoría a la práctica no siempre es sencillo, Marta Marcè, nutricionista y embajadora de Woments, ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' cuáles son las claves para mantener una buena hidratación durante el verano, qué hábitos conviene adoptar y cuáles es mejor evitar.

¿Cuánta agua debemos beber en verano?

Con las altas temperaturas, nuestro organismo pierde más agua. "Sudamos más y, simplemente por eso, necesitamos hidratarnos más", explica Marcè. Pero, ¿cuánto más?

La nutricionista aclara que no existe una cantidad universal. "Varía muchísimo según la persona". No obstante, si la recomendación general suele situarse entre seis y ocho vasos de agua al día, durante los episodios de calor intenso aconseja "sumar al menos un vaso más".

Además de la cantidad, insiste en prestar atención a la calidad de la hidratación. "Es importante que sea rica en lo que llamamos electrolitos", señala. Es decir, bebidas que aporten minerales y favorezcan la hidratación a nivel celular.

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Por ello, recomienda que el agua siga siendo "la base de nuestra hidratación", que podeos combinarla con otras fuentes de electrolitos, como el agua mineral con gas o el agua de coco.

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También recuerda que no toda la hidratación tiene que proceder de bebidas. "Podemos hidratarnos a través de gazpachos, cremas de verduras frías, verduras, frutas, ensaladas, etc. Lo importante es encontrar la forma que mejor se adapte a cada persona y mantener una buena hidratación".

¿Qué bebidas conviene evitar?

Cuando aparece una sed intensa, es habitual recurrir a refrescos o zumos, pero Marcè desaconseja ambas opciones. "Cuando tenemos mucha sed no debemos caer en los refrescos porque realmente no nos hidratan. Tampoco en los zumos de frutas; aunque parezcan muy saludables, es preferible tomar la fruta entera porque aporta más fibra", explica.

El alcohol es otra de las bebidas que recomienda evitar durante el verano. "Deshidrata muchísimo y, además, aumenta la vasodilatación, lo que incrementa la sensación de calor".

En cuanto al café, no aconseja eliminarlo, pero sí compensar su consumo. "Por cada taza de café deberíamos beber después dos vasos de agua".

¿Esperar a tener sed es un error?

Muchas personas no tienen el hábito de beber agua de forma regular y esperan a sentir sed para hacerlo. Sin embargo, para la nutricionista este es "uno de los principales errores en verano". "Hay personas que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos sed y esperamos demasiado", advierte.

Para evitarlo, recomienda tener siempre cerca alguna bebida que invite a hidratarse, como agua con gas o una infusión fría. "No hay que esperar a tener sed, porque cuando aparece es que ya existe un cierto grado de deshidratación".

Entre las señales que pueden indicar que el organismo necesita más líquidos se encuentran "el dolor de cabeza, la sensación de hambre —que a veces confundimos con sed— y una mayor dificultad para concentrarnos".

En definitiva, para Marcè la clave está en adelantarse a la deshidratación. "En verano perdemos mucha más agua por el calor y el sudor, por lo que tenemos que ser más conscientes de reponerla y no esperar a que aparezca la sed", resume.